TV Verdes Mares divulga primeira pesquisa Quaest para a Prefeitura de Fortaleza em 2024

A TV Verdes Mares divulga, nesta quinta-feira (22), a primeira rodada da pesquisa de intenção de voto para a Prefeitura de Fortaleza em 2024. Realizada pelo Instituto Quaest, os números serão conhecidos durante o CETV 2ª Edição. Os dados são revelados após quase uma semana do início do período de campanha eleitoral nas ruas e nas redes.

As pesquisas eleitorais atendem a uma metodologia científica e critérios rigorosos para a sua aplicação validadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Vale destacar que os resultados refletem o cenário de um momento específico da campanha, ou seja, podem variar até a ida às urnas. O primeiro turno das eleições municipais está marcado para o dia 6 de outubro.

Veja também PontoPoder TRE-CE define tempo de TV e rádio para os candidatos a prefeito de Fortaleza PontoPoder Entenda como são feitas as pesquisas eleitorais

Os institutos de pesquisa também revelam o perfil dos entrevistados, a rejeição de um candidato e a avaliação de governos, tópicos que também reforçam as avaliações sobre o sentimento do eleitorado.

Como uma pesquisa eleitoral é realizada?

Algumas etapas precisam ser seguidas para a realização da pesquisa eleitoral, sempre sob metodologia científica. Os entrevistados são escolhidos aleatoriamente, mas respeitando critérios estatísticos que representem diferentes segmentos da população. Essas amostras são selecionadas com base em dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Informações como sexo, idade, escolaridade e renda são consideradas.

O público consultado pelo Instituto Quaest é composto por eleitores de 16 anos ou mais, residentes no município de Fortaleza. Esses entrevistados, conforme o método da Quaest, são consultados de forma domiciliar, e os dados são armazenados em tablets e outros dispositivos eletrônicos. Assim, os eleitores são abordados pelos pesquisadores do instituto nas suas residências, de acordo com as proporções de segmentos sociais definidos na amostra.

Dentro do público-alvo calculado pelo Quaest, foram realizadas 900 entrevistas. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro máxima prevista é de cerca de 3 pontos percentuais para mais ou para menos em relação aos totais da amostra.

Coleta de dados

Na pesquisa, a Quaest vai considerar os altos índices de abstenções registrados no Brasil nos últimos pleitos e a possibilidade de o eleitor ir ou não votar no primeiro turno das eleições municipais. O instituto também calculará a margem de erro nas intenções de voto, que varia conforme o tamanho da amostra. Assim, quanto maior o número de entrevistados, menor esse índice.

Não existe, porém, a necessidade de consultar um grande volume de eleitores para esse objetivo, uma vez que o processo pode ser desnecessariamente demorado e poderia resultar na perda de algumas informações. Portanto, segundo Felipe Nunes, da Quaest, o ideal é enquadrar uma amostragem segura para chegar a uma realidade sólida dos dados. "A margem de erro é a segurança que o eleitor tem de que aquela informação foi calculada de forma técnica e científica", aponta o diretor da Quaest.

Outro fator calculado é o nível de confiança da pesquisa, que indica a estabilidade do método adotado dentro da margem de erro. No caso da Quaest, é de 95%. “Pesquisa é o principal instrumento para democratizar a informação em um processo eleitoral. Sem elas, apenas os partidos e as lideranças políticas teriam acesso às informações sobre a competitividade, sobre o que está acontecendo no jogo eleitoral”, afirma Nunes.