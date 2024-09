Pesquisa Quaest Fortaleza: Wagner, André, Evandro e Sarto estão tecnicamente empatados

A segunda rodada da pesquisa Quaest para a disputa pela Prefeitura de Fortaleza indica um empate na margem de erro entre Capitão Wagner (União), com 24% das intenções de votos; André Fernandes (PL), com 21%; Evandro Leitão (PT), com 21%; e José Sarto (PDT), com 18%. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.

Os dados, divulgados nesta quarta-feira (11), apontam Eduardo Girão (Novo) com 2% das intenções de votos. Técio Nunes (Psol) aparece em seguida, com 1%. Chico Malta (PCB), George Lima (Solidariedade) e Zé Batista (PSTU) não pontuaram. Eles também estão tecnicamente empatados entre si. Indecisos somam 5%. Branco/Nulo/Não Vai Votar totalizaram 8% dos entrevistados. O índice de confiança é de 95%.

Na modalidade estimulada, os nomes dos candidatos são apresentados à pessoa entrevistada ao lado da identificação de qual partido são filiados.

O levantamento foi encomendado pela TV Verdes Mares e ouviu 900 pessoas presencialmente e ocorreu após o início da campanha eleitoral na TV e no rádio. A pesquisa foi realizada entre os dias 8 e 10 de setembro, com eleitores com 16 anos ou mais na cidade de Fortaleza. A soma dos percentuais pode não totalizar 100% em decorrência de arredondamentos.

COMPARATIVO

A primeira pesquisa Quaest para a Prefeitura de Fortaleza foi divulgada no último dia 22 de agosto. Nela, Capitão Wagner (União) tinha 31% das intenções de voto, seguido de José Sarto (PDT) com 22%, de Evandro Leitão (PT) e André Fernandes (PL), ambos com 14%.

Os números traziam ainda Eduardo Girão (Novo), com 3%, Chico Malta (PCB), Zé Batista (PSTU) e Técio Nunes (Psol), todos com 1%. George Lima (SD) não pontuou. Indecisos somavam 4%. Branco/Nulo/Não Vai Votar totalizavam 9% dos entrevistados. A margem de erro era de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o índice de confiança era de 95%.

Em relação ao primeiro levantamento, Capitão Wagner caiu de 31% para 24%. André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT) tinham 14% cada, e agora cresceram para 21%, permanecendo numericamente empatados. José Sarto (PDT) tinha 22% em agosto e agora aparece com 18%. Considerando a margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos, os quatro candidatos estão tecnicamente empatados.

Eduardo Girão (Novo) tinha 3% na pesquisa anterior e agora tem 2%. Técio Nunes tinha 1% e mantém 1%. Chico Malta (PCB) e Zé Batista (PSTU) tinham 1%, mas não pontuaram nesta rodada. George Lima (Solidariedade) não pontuou em ambas as pesquisas.

2ª RODADA QUAEST FORTALEZA — SE A ELEIÇÃO PARA PREFEITO FOSSE HOJE EM QUEM VOCÊ VOTARIA?

Capitão Wagner (União): 24%

André Fernandes (PL): 21%

Evandro Leitão (PT): 21%

José Sarto (PDT): 18%

Eduardo Girão (Novo): 2%

Técio Nunes (Psol): 1%

Chico Malta (PCB): 0%

George Lima (Solidariedade): 0%

Zé Batista (PSTU): 0%

Indecisos: 5%

Branco/Nulo/Não vai votar: 8%

A pesquisa, contratada pela TV Verdes Mares, foi realizada pelo instituto Quaest e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob protocolo CE-05405/2024. Os 900 eleitores com 16 anos ou mais foram ouvidos de forma presencial em bairros da capital cearense.

ESPONTÂNEA

Na pesquisa espontânea, quando o entrevistador não apresenta os nomes que estão concorrendo na capital cearense, há um empate técnico entre André Fernandes (PL), com 14% das intenções de votos; Evandro Leitão (PT), com 10%; Capitão Wagner (União), com 9%; e José Sarto (PDT), com 8%.

Chico Malta (PCB), Eduardo Girão (Novo) e Técio Nunes (Psol) foram citados espontaneamente, mas não chegaram a pontuar. Zé Batista (PSTU) e George Lima (Solidariedade) não foram mencionados espontaneamente.

A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Indecisos totalizam 57%. Branco/Nulo/Não Vai Votar totalizam 2%.

Na primeira rodada do levantamento, André Fernandes (PL) tinha 10%, seguido de Capitão Wagner (União), com 6%. Evandro Leitão (PT) e José Sarto (PDT) apareceram em seguida, ambos com 5%. Eduardo Girão (Novo) e Chico Malta (PCB) não pontuaram. Técio Nunes (Psol) não foi citado espontaneamente. Outros somavam 1%. Indecisos totalizavam 71%. Branco/Nulo/Não Vai Votar eram 2%.