Saiba quem são os candidatos e onde haverá segundo turno para prefeitura em todo o Brasil

Eleitores de 51 cidades irão retornar às urnas para o segundo turno das eleições municipais 2024. A nova etapa da votação, marcada para o dia 27 de outubro, elegerá o candidato mais votado para o cargo de prefeito.

Da lista de cidades que terão segundo turno, 15 são capitais. Municípios como Fortaleza, São Paulo, Belo Horizonte e Porto Alegre terão votação para eleger o representante para a gestão municipal para os próximos quatro anos.

A segunda etapa de votação ocorre nas cidades com mais de 200 mil eleitores registrados em que nenhum dos candidatos a prefeito conquistou mais da metade dos votos válidos na primeira fase da eleição. Em 2024, o número de cidades com segundo turno é menor do que nas eleições de 2020, que ocorreu em 57 locais.

Veja a lista de cidades que terão segundo turno e os candidatos:

NORDESTE

Caucaia (CE): Naumi Amorim (PSD) x Waldemir Catanho (PT)

Fortaleza (CE): André Fernandes (PL) x Evandro Leitão (PT)

Aracaju (SE): Emilia Correia (PL) x Luiz Roberto (PDT)

Camaçari (BA): Caetano (P) x Flávio (União Brasil)

Campina Grande (PB): Bruno Cunha Lima (União Brasil) x Dr Johny (PSB)

Imperatriz (MA): Rildo Amaral (PP) x Mariana Carvalho (Republicanos)

João Pessoa (PB): Cicero Lucena (PT) x Marcelo Queiroga (PL)

Natal (RN): Paulinho Freire (União Brasil) x Natália Bonavides (PT)

Olinda (PE): Vinicius Castello (PT) x Mirella (PSD)

Paulista (PE): Ramos (PSDB) x Junior Matuto (PSB)

NORTE

Belém (PA): Igor (MDB) x Delegado Eder Mauro (PL)

Manaus (AM): David Almeida (Avante) x Capitão Alberto Neto (PL)

Porto Velho (RO): Mariana Carvalho (União Brasil) x Léo (Podemos)

Santarém (PA): Zé Maria Tapajós (MDB) x JK do Povão (PL)

Palmas (TO): Janad Valcari (PL) x Eduardo Siqueira Campos (Podemos)

SUDESTE

Barueri (SP): Beto Piteri (Republicanos) x Gil Arantes (União Brasil)

Belo Horizonte (MG): Bruno Engler (PL) x Fuad Noman (PSD)

Diadema (SP): Taka Yamauchi (MDB) x Filippi (PT)

Franca (SP): Alexandre Pereira (MDB) x João Rocha (PL)

Guarujá (SP): Farid Madi (Podemos) x Raphael Vitiello (PP)

Guarulhos (SP): Lucas Sanches (PL) x Elói Pietá (Solidariedade)

Jundiaí (SP): Parimoschi (PL) x Gustavo Martinelli (União Brasil)

Limeira (SP): Betinho Neves (MDB) x Murilo Félix (Podemos)

Mauá (SP): Marcelo Oliveira (PT) x Atila (União Brasil)

Niterói (RJ): Rodrigo Neves (PDT) x Carlos Jordy (PL)

Petrópolis (RJ): Hingo Hammes (PP) x Yuri (Psol)

Piracicaba (SP): Barjas Negri (PSDB) x Helinho Zannata (PSD)

Ribeirão Preto (SP): Ricardo Silva (PSD) x Marco Aurélio (Novo)

Santos (SP): Rogério Santos (Republicano) x Rosana Valle (PL)

São Bernardo do Campo (SP): Marcelo Lima (Podemos) x Alex Manente (Cidadania)

São João de Meriti (RJ): Leo Vieira (Republicanos) x Valdecy da Saúde (PL)

São José do Rio Preto (SP): Coronel Fábio Candido (PL) x Itamar (MDB)

São José dos Campos (SP): Anderson (PSD) x Eduardo Cury (PL)

São Paulo (SP): Ricardo Nunes (MDB) x Guilherme Boulos (Psol)

Serra (ES): Weverson Meireles (PDT) x Fábio Muribeca (Republicanos)

Sumaré (SP): Henrique do Paraíso (Republicanos) x Willian Souza (PT)

Taboão da Serra (SP): Engenheiro Daniel (União Brasil) x Aprigo (Podemos)

Taubaté (SP): Otriz Júnior (Republicanos) x Sérgio Victor (Novo)

Uberaba (MG): Elisa Araújo (PSD) x Tony Carlos (MDB)

CENTRO-OESTE

Anápolis (GO): Marcio Correia (PL) x Antonio Gomide (PT)

Aparecida De Goiânia (GO): Leandro Vilela (MDB) x Professor Alcides (PL)

Campo Grande (MS): Adriane Lopes (PP) x Rose Modesto (União Brasil)

Cuiabá (MT): Abílio (PL) x Lúdio (PT)

SUL

Canoas (RS): Airton Souza (PL) x Jairo Jorge (PSD)

Caxias do Sul (RS): Scalco (PL) x Adiló (PSDB)

Curitiba (PR): Eduardo Pimentel (PSD) x Cristina Graeml (PMB)

Londrina (PR): Tiago Amaral (PSD) x Professora Maria Tereza (PP)

Pelotas (RS): Marroni (PT) x Marciano Perondi (PL)

Ponta Grossa (PR): Mabel Canto (PSDB) x Elizabeth Schmidt (União Brasil)

Porto Alegre (RS): Sebastião Melo (MDB) x Maria do Rosário (PT)

Santa Maria (RS): Valdeci Oliveira (PT) x Rodrigo Décimo (PSDB)