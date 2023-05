Telegram envia mensagem a usuários com críticas ao PL 2630 das fake news

A rede social Telegram disparou mensagens a usuários com críticas ao Projeto de Lei 2630 das fake news, nesta terça-feira (9). Na mensagem, a empresa alega que o PL irá "acabar com a liberdade de expressão", caso seja aprovado.

"O PL 2.630/2020 dá ao governo poderes de censura sem supervisão judicial prévia. Para os direitos humanos fundamentais, esse projeto de lei é uma das legislações mais perigosas já consideradas no Brasil", dizia a mensagem.

No texto da plataforma, houve ainda um pedido para que os usuários da rede social entrem em contato com os parlamentares eleitos ainda nesta terça.

O Telegram conclui a mensagem explicando que a "democracia está sob ataque no Brasil". O Diário do Nordeste tenta entrar em contato com Telegram Brasil e atualizará a matéria quando obtiver resposta.

Nas rede sociais, o ministro Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, chamou o disparo de "inacreditável". Conforme Pimenta, o Telegram, "desrespeita as leis brasileiras e utiliza sua plataforma para fazer publicidade mentirosa contra o PL2630", escreveu. Pimenta ainda garantiu que medidas legais seriam tomadas.

O relator da PL, também se manifestou nas redes sociais. Orlando Silva (PCdoB-SP) classificou a medida como "jogo sujo". O parlamentar ainda explicou que "internet não é terra sem lei e a regulamentação é uma necessidade".

Veja a mensagem completa

O que é a PL das fake news

No texto, é crime promoção ou financimento de amplo disparo de conteúdo falso por meio das populares contas-robôs.