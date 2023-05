Flávio Dino responde Marcos do Val sobre atos no DF: 'Se o senhor é da Swat, sou dos Vingadores'

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, e o senador Marcos Do Val (Podemos-ES) trocaram provocações no Congresso Nacional durante uma audiência da comissão de Segurança Pública, nesta terça-feira (9).

Em determinado momento da sessão, enquanto Dino respondia a perguntas de Do Val sobre os atos antidemocráticos de 8 de janeiro, na Praça dos Três Poderes, em Brasília, o senador insinuou que o ministro sabia da atuação dos criminosos.

Dino respondeu que o argumento de Do Val não tinha "suporte nos fatos". Depois, arrancou risadas dos parlamentares presentes ao ironizar que o senador sempre diz ser membro da Swat, unidade especial de polícia dos Estados Unidos. "Se o senhor é da Swat, eu sou dos Vingadores. O senhor conhece? Capitão América, Homem-Aranha? É assim que a gente faz um debate democrático e é assim que a verdade sempre vem", disparou o gestor.

Acusações contra Dino

Na última semana, conforme o Metrópoles, Marcos Do Val acusou Flávio Dino, sem provas, no plenário do Senado Federal, de práticas ilícitas como gravação ilegal, chantagem, envolvimento com quadrilha de roubo de cargas e aparelhamento da Polícia Civil do Maranhão para proteção de aliados e perseguição a adversários.

Dino disse, nesta terça, que o senador parece ter um olhar "agressivo", "obsessivo" e "criminalizador" contra ele.

Dino no Congresso

O ministro Flávio Dino tem participado de uma série de audiências no Congresso Nacional nas últimas semanas. A presença do gestor na Casa Legislativa se intensificou, principalmente, depois da demissão do ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Gonçalves Dias.