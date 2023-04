No Ceará, ministro da Justiça entrega viaturas e dá carta branca a Elmano para investir em segurança

O ministro da Justiça, Flávio Dino, visitou o Ceará, nesta quarta-feira (26), para entregar viaturas que serão utilizadas pelo Governo do Estado no combate à violência contra a mulher. Os 17 veículos entregues compõem o Programa Nacional de Segurança com Cidadania (Pronasci II) e devem fortalecer as chamadas "Patrulhas Maria da Penha".

Em coletiva para a imprensa, no Palácio da Abolição, o ministro disse que os equipamentos são uma "primeira parcela" do crédito que o governador Elmano de Freitas (PT) tem com o governo do presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT). "Ele [Elmano] está recebendo 17 viaturas, 120 armas, vai receber Casa da Mulher [Brasileira]", citou Dino.

Além disso, o gestor contou que Elmano teve acesso a R$ 70 milhões recentemente para investir em segurança pública no Ceará e que, tão logo esse dinheiro seja totalmente despendido, o governador tem abertura para requisitar ainda mais junto à União. "O governador Elmano tem na gaveta direita da mesa dele um papel assinado por mim, em branco. Ele sabe que pode colocar lá o que for necessário. [...] Nós confiamos nessa equipe", assegurou o ministro.

Também participaram do evento a vice-governadora Jade Romero (MDB), o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Evandro Leitão (PDT), a senadora Augusta Brito (PT), a defensora pública geral Elizabeth Chagas, dentre outros parlamentares e autoridades.

Incentivo às prefeituras

Na ocasião, Flávio Dino também convocou prefeitos a participarem dos editais lançados pelo Governo Federal na área. "Temos R$ 250 milhões em editais abertos para segurança nas escolas e, também, para guardas municipais", destacou.

Segurança pública no Ceará

Na coletiva, Elmano comentou que um dos principais objetivos do Estado, neste ano, para a área de segurança pública, é inaugurar o Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) até setembro. Além disso, o gestor afirmou que irá lançar, em breve, um programa de prevenção social.

Legenda: As viaturas compõem o Programa Nacional de Segurança com Cidadania (Pronasci II). Foto: Thiago Gadelha

Por ora, o petista afirma que o foco da pasta no combate à violência contra a mulher, especificamente, é garantir que as vítimas que solicitam medidas protetivas contra seus agressores sejam acompanhadas frequentemente pela Polícia, nas "Patrulhas Maria da Penha". Segundo Elmano, a medida inibe o agressor, uma vez que ele "sabe que a Polícia Militar está em observação e visitando periodicamente essas mulheres".

Elmano também pretende aproveitar a "carta branca" dada pelo Governo Federal para pleitear a construção de mais Casas da Mulher Cearense. A ideia é que o Estado tenha pelo menos dez — hoje, existem três, em Juazeiro do Norte, Quixadá e Sobral.