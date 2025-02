O Supremo Tribunal Federal (STF) recebeu em Brasília (DF), nessa segunda-feira (10), uma delegação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), ligada à Organização dos Estados Americanos (OEA). O encontro teve como foco a liberdade de expressão nas redes sociais, tema debatido entre os ministros da Corte e o relator especial da representação, Pedro Vaca.

A visita da comissão ao Brasil visa elaborar um diagnóstico sobre a situação da liberdade de expressão no País.

No STF, a delegação foi recebida pelo presidente da Corte, ministro Luís Roberto Barroso, e pelo ministro Alexandre de Moraes, responsável pelos processos que investigam os atos golpistas de 8 de janeiro e as decisões que levaram à suspensão temporária da rede social X, em 2024.

Durante a reunião, Barroso detalhou ao relator Pedro Vaca as ações do Supremo contra postagens que incentivam ataques a magistrados do tribunal, ameaçam as instituições, promovem a politização das Forças Armadas e incentivam ações golpistas.

Moraes, por sua vez, justificou o bloqueio temporário da rede X, explicando que a decisão ocorreu após a empresa retirar seu representante legal do Brasil. Segundo o ministro, nos últimos cinco anos, apenas 120 perfis foram bloqueados por disseminação de conteúdos ilegais, afastando a ideia de uma remoção generalizada de contas.

A missão da CIDH no Brasil ocorre a convite do Governo Federal e prevê encontros com representantes dos poderes Executivo, Legislativo e do Ministério Público, além de organizações ligadas aos direitos humanos e plataformas digitais. Após a agenda em Brasília, a delegação seguirá para São Paulo e Rio de Janeiro para aprofundar a análise sobre o tema.

O que é a OEA?

A Organização dos Estados Americanos (OEA) é considerada o mais antigo organismo regional do mundo, com sua origem remontando à Primeira Conferência Internacional Americana, realizada na capital dos Estados Unidos, Washington, em outubro de 1889 a abril de 1890.

Ela foi criada para alcançar nos Estados-membros “uma ordem de paz e de justiça, para promover sua solidariedade, intensificar sua colaboração e defender sua soberania, sua integridade territorial e sua independência”, conforme detalha no portal oficial.

4 pilares da organização

Para atingir seus objetivos, a OEA baseia-se em quatro principais princípios:

democracia;

direitos humanos;

segurança;

desenvolvimento.

Quem são Estados-membros

Ao todo, 35 países independentes do continente americano integram a entidade. São eles:

Antígua e Barbuda

Argentina

Bahamas

Barbados

Belize

Bolívia

Brasil

Canadá

Chile

Colômbia

Costa Rica

Cuba

Dominica

El Salvador

Equador

Estados Unidos

Grenada

Guatemala

Guiana

Haiti

Honduras

Jamaica

México

Panamá

Paraguai

Peru

República Dominicana

São Cristóvão e Névis

País no Caribe

Santa Lúcia

São Vicente e Granadinas

Suriname

Trindade e Tobago

Uruguai

Venezuela

O que é a CIDH?

A comissão é um órgão autônomo da OEA e encarregado da promoção e proteção dos direitos humanos na América. É integrada por sete membros independentes que atuam pessoalmente, e realiza seu trabalho com base em três pilares:

Sistema de Petição Individual;

o monitoramento da situação dos direitos humanos nos Estados Membros,

a atenção a linhas temáticas prioritárias.

