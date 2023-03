Senadores Fabiano Contarato e Sergio Moro brigam durante reunião do CCJ: 'violou a ampla defesa'

Durante o debate sobre o Projeto de Lei que proíbe a contratação de pessoa condenada por crime hediondo em 2ª instância de prestar serviços para administração pública, em reunião da Comissão e Justiça (CCJ), senadores resgataram embates do passado, o que gerou um bate-boca generalizado.

O líder da bancada do governo no senado, Fabiano Contarato (PT-ES), questionou o também senador Sergio Moro (União Brasil-PR) sobre ações enquanto era juiz da Lava Jato, nesta quarta-feira (29).

Fabiano Contarato Senador PT-ES Qual o valor de uma pessoa que fica presa 580 dias ilegalmente? Quero aqui fazer uma ressalva, senhor presidente, é um juiz utilizar instrumento processual para levantar sigilo de uma presidente, é interferir diretamente na eleição de quem estava na frente de um processo eleitoral, é ficar em conluio com o Ministério Público conduzindo questão.

Após essa fala de Contarato, o ex-juiz rebateu. “Estamos discutindo o projeto [de lei] ou fazendo ofensas pessoais? O senhor está fazendo ofensas pessoais, ao invés de discutir o projeto". Otto Alencar (PSD-BA), senador também da base aliada, disparou: "senador Moro, o senhor não é mais juiz, não. O senhor é um senador. O senhor não pode interpelar. O senhor peça questão de ordem e espere".

O presidente da CCJ, Davi Alcolumbre, concedeu novamente a palavra a Contarato que prosseguiu a discussão com Sergio Moro. "Se tiver uma pessoa responsável no país que foi responsável para a anulação de qualquer sentença, essa pessoa foi esse ex-juiz que não soube se portar como juiz. Ele violou o direito ao contraditório e à ampla defesa", relatou.

Eleito pelo Paraná, Sergio Moro rebate repudiando as palavras do senador pelo Espírito Santos. "Eu não vou discutir aqui o passado, do seu partido, do que senhor representa aqui", disse.