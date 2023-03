Cearense indicado para comandar Incra promete reformulação: 'instituição sucateada'

O advogado cearense Erivando Santos, indicado para a superintendência do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), promete reformular a instituição para atender às demandas sociais nos próximos anos. A nomeação deverá ocorrer ainda nesta semana.

Em entrevista à coluna, Erivando aponta a necessidade de medidas urgentes para reverter o que chamou de "estagnação" do último governo às obrigações do Incra enquanto instituição fomentadora da Reforma Agrária no Brasil.

"Eu encaro como desafio. Tenho ciência que a gente está assumindo uma instituição sucateada do ponto de vista das políticas que o Incra desenvolve", disse.

O futuro superintendente tem origem do campo e já foi assentado do MST, mas hoje não tem função de comando no Movimento. Tem atuado profissionalmente como advogado.

"Eu compreendo que nos últimos quatro anos a Reforma Agrária estagnou e o governo atual tem um compromisso de retomar a política de Reforma Agrária no País e buscar atender a demanda dos movimentos sociais que lutam pela terra e pela Reforma Agrária", declarou.

A informação da nomeação havia sido publicada pelo deputado federal José Guimarães (PT) no sábado (25). Nessa terça-feira (28), a deputada federal Luizianne Lins (PT) publicou encontro com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, reafirmando a indicação.

Ibama

Quem também foi anunciado com cargo a nível federal pela deputada Luizianne foi o ex-vereador de Fortaleza, Deodato Ramalho. O petista deverá comandar o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

"Muito feliz de receber do ministro Alexandre Padilha a informação de que Erivando Santos foi confirmado para o Incra e Deodato Ramalho para o Ibama, no Ceará. Companheiros de trajetórias, companheiros da luta do povo", escreveu a ex-prefeita de Fortaleza.

