Senado vota PEC que dá autonomia financeira ao Banco Central; entenda mudanças

Atualmente, o Banco Central precisa de autorização do Ministério da Gestão para realização de concursos e outros investimentos, o que, segundo o relator da medida, senador Plínio Valério (PSDB-AM), deixa o banco sem autonomia administrativa.

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Entenda a nova PEC do Banco Central

Caso aprovada, a emenda tornaria o BC em uma autarquia “de natureza especial, com autonomia técnica operacional e administrativa, orçamentária e financeira”, conforme cita o relatório de Valério.

A partir de então, o banco poderá realizar contrações como julgar necessário, desde que com a supervisão do Conselho Monetário Nacional (CMN) e da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado.

O texto ainda inclui o Pix na Constituição Federal, garantindo gratuidade para pessoas físicas e impossibilitando qualquer forma de privatização concessão ou transferência de sua gestão, além do próprio Banco Central.

Em entrevista à CNN, o relator afirmou que está confiante quanto à aprovação da PEC. Segundo ele, 13 senadores já se mostraram favoráveis a ela, número suficiente para a aprovação da pauta na CCJ.

Servidores do BC apoiam a proposta

Nesta terça-feira (9), servidores públicos e gestores do BC divulgaram uma carta aberta em que apoiam de forma "integral" o relatório de Valério. As informações são do g1.

No documento, os autores defendem que o PIX seja fortalecido diante da garantia de "recursos humanos e orçamentários adequados de forma perene" já que houve um aumento "expressivo" das instituições que são supervisionadas pelo BC.

Os funcionários ainda citam como a redução da equipe nos últimos anos "ameaça a capacidade do Banco Central" de acompanhar a integração de mais pessoas ao Pix.

“O texto apresentado pelo relator traz as condições necessárias para enfrentar esses desafios. Ele fortalece a autonomia institucional do Banco Central, assegurando que nossa atuação permaneça técnica e voltada ao interesse público”, diz a carta.