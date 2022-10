Roberto Jefferson chega à cadeia 14 horas após reagir a prisão e atacar policiais

O ex-deputado federal Roberto Jefferson (PTB) chegou ao Presídio de Benfica, na Zona Norte do Rio de Janeiro, na madrugada desta segunda-feira (24), 14 horas após reagir com tiros e granadas a voz de prisão dada pela Polícia Federal, na manhã desse domingo (23).

Havia a previsão de transferência dele, ainda nesta segunda, para o presídio Pedrolino Werling de Oliveira, conhecido como Bangu 8, no Complexo de Gericinó, também na capital fluminense. As informações são do portal g1. Entre o ataque aos agentes federais, por voltas das 11h, à chegada ao Benfica, à 1h15, foram 14 horas.

Reação à prisão e policias feridos

O ex-deputado e aliado do presidente Jair Bolsonaro (PL) desferiu disparos de fuzil e arremessou cerca de três granadas contra os policiais federais, que não revidaram a investida. Dois agentes ficaram feridos por estilhaços, mas sem gravidade. Ambos foram atendidos em um hospital da região e já tiveram alta. Ao todo, foram oito horas de resistência.

"Reagi. Não vou me entregar. Só saio daqui morto. Chega, cansei de ser humilhado. O Alexandre de Moraes mandou a Polícia duas vezes vir na minha casa revistar", disse o político.

O mandado de prisão foi expedido pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), após Roberto Jefferson violar medidas da prisão domiciliar. Em seguida, o magistrado mandou prendê-lo em flagrante sob acusação de tentativa de homicídio.

O ex-deputado teria usado câmeras do circuito de segurança da casa, localizada em Levy Gasparian, Interior do Rio de Janeiro, para monitorar a movimentação dos agentes.

O político já estava de prisão domiciliar e é proibido de usar as redes sociais. No entanto, ele gravou neste fim de semana um vídeo xingando a ministra Cármen Lúcia, chegando a compará-la a uma "prostituta". Com as declarações, ele teria atentado contra o Estado Democrático de Direito.

