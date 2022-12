Roberto Cláudio defende 'oposição construtiva' do PDT ao Governo Elmano: 'por coerência'

O ex-prefeito de Fortaleza e candidato ao Governo do Ceará neste ano, Roberto Cláudio (PDT), falou nesta quinta-feira (15) sobre as expectativas para a postura do partido no futuro Governo Elmano.

Ele participou de reunião com lideranças na sede do PDT, em Fortaleza, para definir as diretrizes a serem apresentadas em encontro com Elmano na sexta-feira (16).

"Eu defendi que, por coerência e por espírito democrático de quem é derrotado numa eleição, nosso papel político do PDT agora é exercer um papel de oposição construtiva, responsável, propositiva. Essa foi a defesa do meu posicionamento. Tem uma comissão que vai deliberar, vai ouvir para chegar a uma conclusão", disse o presidente do partido em Fortaleza. Meu posicionamento em respeito à opinião pública, à nossa posição democrática de quem apresentou um projeto e não foi vitorioso, é importante para o estado, para a democracia exercer um papel de oposição democrática"

Desde que foi derrotado na disputa pelo Governo, ficando em terceiro lugar, Roberto Cláudio se mantinha recluso de eventos públicos. Logo após o resultado eleitoral, agradeceu os votos e o apoio de aliados.

“Estaremos permanentemente vigilantes em defesa dos melhores interesses dos cearenses”, disse o ex-prefeito da Capital, ao desejar sucesso aos vencedores na época.