Ricardo Cappelli demite mais 58 servidores do GSI e lista de exonerados chega a 87

O ministro interino do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Ricardo Cappelli, exonerou mais 58 servidores do órgão. A demissão, que ocorreu nesta quinta-feira (27), é a segunda desta semana.

"Dando prosseguimento à renovação do quadro de funcionários do GSI, autorizei a exoneração de mais 58 servidores. As dispensas serão publicadas na próxima edição do Diário Oficial da União", escreveu no Twitter.

Cappelli já havia demitido 29 funcionários, na quarta-feira (26), sendo 26 servidores e três dos quatro secretários nacionais que atuavam na pasta. O atual titular do Gabinete já havia sido informado pelo presidente Lula a renovação de quadros no órgão. Até o momento, são 87 exonerados do GSI.

Ainda nesta quinta-feira (27), Cappelli editou uma portaria que obriga os servidores do GSI a apresentarem esquema vacina atualizado da covid-19. "Quem mantêm contato com o presidente da República deve cumprir o que orientam as autoridades sanitárias", escreveu.

Ministro interino

Cappeli foi nomeado ministro interino do GSI no último dia 19 de abril. Ele substituiu o então chefe da pasta, Gonçalves Dias, que pediu demissão após serem divulgadas imagens em que ele aparece circulando entre golpistas que tomaram as sedes dos Três Poderes, em Brasília, nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro.

No vídeo, também aparece outro servidor da pasta, que conversa com os invasores e chega a oferecer água para eles.

De acordo com o atual ministro, há uma sindicância aberta para apurar a participação de servidores do GSI nas invasões. O prazo para a conclusão desse processo é 30 de maio. "Estamos trabalhando para antecipar", disse.

O que é GSI?

O GSI é o órgão responsável pela segurança do presidente da República e do patrimônio da Presidência.