Primeira visita de Lula ao Ceará após a posse está prevista para primeira quinzena de maio

A primeira visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Ceará depois da posse em janeiro deste ano está prevista para a primeira quinzena de maio. A informação foi confirmada ao Diário do Nordeste pela Secretaria de Comunicação da Presidência da República.

Contudo, ainda não há detalhes sobre a visita. Não foram definidas as datas nem qual deve ser a agenda do presidente no estado. A última vez em que Lula esteve no Ceará foi no final da campanha do 1º turno das eleições de 2022, quando fez ato com os então candidatos ao Governo do Ceará, Elmano de Freitas (PT) e ao Senado, Camilo Santana (PT).

Por meio das redes sociais, o deputado federal Eduardo Bismarck (PDT), coordenador da bancada cearense no Congresso Nacional, havia adiantado que o presidente teria confirmado viagem ao Crato "muito em breve".

A publicação é do último dia 19 de abril. Ainda de acordo com a publicação, o ministro da Educação, Camilo Santana, também participaria da visita ao Ceará. As informações não foram confirmadas pelo Palácio do Planalto.

O Diário do Nordeste indagou ao Ministério da Educação sobre a previsão de agenda do ministro, mas ainda não obteve retorno.