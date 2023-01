Habitação, saúde e infraestrutura: Elmano diz que Lula sinalizou investimentos para o Ceará

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), saiu com sinalizações positivas do presidente Lula (PT) sobre a lista de prioridades para o Estado. O chefe do Executivo nacional se reuniu, nesta sexta-feira (28), com os governadores brasileiros para ouvir as demandas estaduais.

"A reunião foi muito positiva para trabalharmos juntos contra os principais problemas do nosso País, com a retomada do Minha Casa Minha Vida, o mutirão de cirurgias, a campanha contra a fome, as obras de infraestrutura, a retomada com mais força da Transnordestina, obras muito importantes para o Ceará e serviços, como de saúde, liberação de recurso na área da segurança pública. Então saio daqui muito animado de estarmos juntos para servir ainda mais o nosso povo", disse.

Conforme o Diário do Nordeste havia adiantado, o cearense pretendia cobrar ao presidente parceria para investimentos no combate à fome, em obras de infraestrutura e na saúde pública.

Agricultura familiar

O governador do Ceará ainda comentou sobre os impactos dos investimentos na economia do Estado.

Elmano de Freitas (PT) Governador do Ceará “Discutimos algo muito importante que é a infraestrutura dos modais de rodovias e ferrovias, que considero fundamentais para a gente escoar a produção (...) Nós temos, há algum tempo, esse investimento, o Hora de Plantar, que fornece sementes de qualidade aos agricultores familiares, então fizemos esse investimento para garantir a produção. Apesar de que, no Ceará, dependemos muito de chuvas adequadas. Esperamos uma boa safra este ano, mas só vamos ter condições de avaliar o crescimento do PIB após as chuvas”