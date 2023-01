Estrada duplicada de norte a sul do Ceará é uma das prioridades que Elmano irá apresentar a Lula

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), pretende construir uma rodovia duplicada ligando o Ceará de ponta a ponta. A ideia será apresentada pelo cearense na próxima sexta-feira (27), durante encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O chefe do Executivo do Ceará ainda espera contar com a parceria Federal para a duplicação do Eixão das Águas e a ampliação e construção de hospitais estaduais.

“Nós, do Ceará, estamos levando (para o encontro com Lula) uma estrada duplicada, que queremos que seja duplicada e que corte de norte a sul o Estado; queremos a duplicação do Eixão das Águas e queremos recursos para uma estrutura forte e segura da rede pública do Ceará”, disse o governador.

Ele participou, na tarde desta terça-feira (24), da recondução do prefeito Júnior de Castro, de Chorozinho, como presidente da Associação dos Municípios do Estado do Ceará (Aprece).

Elmano de Freitas (PT) Governador do Ceará “Nós queremos 100% dos nossos hospitais regionais funcionando a pleno vapor. Inclusive, levando o tratamento do câncer, com a abertura de mais três hospitais e do Hospital da UECE"

Prioridades para o Nordeste

Além de Elmano, o encontro do presidente terá ainda os outros 26 governadores brasileiros. Na última sexta-feira (20), o mandatário cearense participou de reunião com os governadores do Nordeste para que pudessem estabelecer prioridades para a região.

“Ficou muito claro que todos os governadores do Nordeste têm uma preocupação muito grande com a fome, com as obras de infraestrutura e com a oportunidade para o Nordeste no que diz respeito à energia renovável. Temos preocupação em como podemos gerar riqueza e colocar os pobres no projeto para melhorar a vida do povo”, disse.