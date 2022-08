Republicanos declara apoio a Capitão Wagner na disputa pelo Governo do Ceará

O presidente do Republicanos Ceará, o deputado federal Ronaldo Martins, anunciou apoio à candidatura de Capitão Wagner (União) para o Governo do Ceará. A decisão foi comunicada nesta quinta-feira (4).

"Estou passando aqui para comunicar a todos os nossos filiados do Republicanos a decisão da executiva estadual quanto ao apoio ao Governo. No domingo, nós fizemos convenção apenas para deputado estadual e federal, deixando a decisão para a executiva estadual, que tomou a decisão de apoio ao candidato Capitão Wagner do União Brasil ao Governo do Estado. Estaremos na convenção do União Brasil que vai oficializar a candidatura do Capitão Wagner ao Governo", declarou Martins.

Antes de tomar a decisão anunciada nesta quinta-feira, o parlamentar chegou a conversar com integrantes do PDT e do PT sobre a possibilidade de apoiar as candidaturas de Roberto Cláudio (PDT) ou de Elmano de Freitas (PT).

Também nesta quinta-feira, Martins assumiu o mandato como deputado federal na vaga deixada por Moses Rodrigues (União), que tirou licença da Câmara dos Deputados.

No último sábado (30), o Republicanos chegou a realizar a convenção partidária, ocasião em que havia a expectativa de que a sigla anunciasse também a posição quando à disputa pelo Executivo estadual, o que não ocorreu.

Apoios

Na última quarta-feira (3), Wagner perdeu apoio do Pros, após um imbrólio jurídico na direção do partido. Nesta quinta-feira, após nova decisão judicial, a sigla voltou a apoiar o nome do oposicionista.

O político é apoiado ainda pelo Avante, PL e Podemos – e aguarda definição do PTB.