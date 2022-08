Ronaldo Martins deve assumir vaga de deputado federal e aproxima Republicanos de Capitão Wagner

O presidente do partido Republicanos no Ceará e vereador de Fortaleza, Ronaldo Martins deverá assumir, já nesta quinta-feira (4), a cadeira como deputado federal, em Brasília, na vaga de Moses Rodrigues (MDB), que pediu licença do mandato.

O movimento é fruto de um acordo interno que aproxima a sigla do pré-candidato a governador Capitão Wagner (União) em meio a uma indefinição sobre apoio na sucessão estadual.

O Republicanos deve anunciar oficialmente em qual coligação estará apenas na sexta-feira (5), após uma conversa de Martins com o presidente nacional do partido, Marcos Pereira, marcada para ocorrer nesta quarta-feira (3).

Desde a abertura da janela partidária, em abril, há uma indefinição sobre o posicionamento do Republicanos, que influencia importante fatia do eleitorado evangélico cearense.

Compondo a base do Governo do Estado na última eleição, Ronaldo Martins, em recorrentes declarações, frisou que manteve conversas com o senador Cid Gomes e, em paralelo, não descartou compor o grupo de oposição liderado por Capitão Wagner.

Alçado à suplência de deputado federal em 2018, no entanto, o vereador vinha costurando um acordo com deputados federais para assumir o mandato na Câmara dos Deputados por quatro meses.

Uma vez assumindo a vaga de Moses Rodrigues, que é opositor ao grupo governista, Ronaldo Martins, ao ser questionado sobre a definição do Republicanos, reconhece a sua aproximação à chapa que tem o União Brasil como principal partido.

De acordo com o parlamentar, a costura havia sido tentada também para se aproximar da base. Ele ainda não descarta, no entanto, a possibilidade de compor a chapa de Roberto Cláudio (PDT).

Mudança na bancada da CMFor

Com a ida de Ronaldo Martins para vaga de deputado federal, assume o lugar na bancada da Câmara Municipal de Fortaleza o suplente Veríssimo Freitas. Professor de dança, ele concorreu ao cargo pela primeira vez em 2020. O suplente tem representação no Bairro Vila Velha.

Articulações ainda em 2021

Ainda em dezembro, logo após o presidente Jair Bolsonaro se filiar ao PL, o presidente da sigla no Ceará e prefeito de Eusébio, Acilon Gonçalves, à época na base do Governo do Estado, havia sido cortejado por Ronaldo Martins a se filiar no Republicanos.

As articulações ao decorrer do ano, no entanto, estabeleceram Acilon na oposição, inclusive com o PL sendo o mais cotado a indicar um candidato a vice-governador na chapa com o União Brasil.

A expectativa é que até a próxima sexta-feira, último dia das convenções partidárias, uma definição sobre em qual palanque estará o Republicanos seja divulgada.

