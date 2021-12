Com filiação de Bolsonaro ao PL, Acilon Gonçalves é cortejado pelo Republicanos

Poucos dias depois da filiação de Jair Bolsonaro ao Partido Liberal, o presidente da legenda no Ceará, Acilon Gonçalves, já começou a ser cortejado por outras siglas. Quem já fez o convite formal foi o Republicanos, do vereador Ronaldo Martins.

O prefeito de Eusébio é hoje um dos aliados do governador Camilo Santana (PT). Com a filiação de Bolsonaro, há pressão de aliados do presidente dentro do partido para que a sigla deixe o governismo no Estado.

Na semana passada, um dia após a chegada de Bolsonaro ao PL, Acilon deu entrevista coletiva e disse que tem a "garantia" das instâncias do partido de que permanece no comando do diretório estadual.

A solução para esse cenário teria que ser de uma engenharia ainda desconhecida. A não ser que o prefeito mude de posicionamento e se adapte ao bolsonarismo no Ceará.

Nessa segunda-feira (7), o prefeito se reuniu com o presidente do Republicanos no Estado, vereador Ronaldo Martins, e o deputado estadual David Durand (Republicanos).

Aliança

Acilon, por outro lado, não garantiu que vai permanecer na base do governador. O gestor, inclusive, chegou a colocar o próprio nome à disposição para eventual candidatura ao Governo do Ceará.

O dirigente do Republicanos, Ronaldo Martins, também informou que o partido ainda avalia se estará nas fileiras da base ou da oposição ao governador.

O prefeito de Eusébio não é um aliado de menor peso. Influente em diversas prefeituras do litoral leste do Ceará, Acilon é peça-chave na Região Metropolitana de Fortaleza e gostaria de ser bem tratado em ano eleitoral.

Com colaboração do repórter Felipe Azevedo