Relação entre estados e municípios será destaque no 15º Congresso do Consad de Gestão Pública

O Ceará foi o estado escolhido para sediar a 15ª edição do Congresso do Conselho Nacional de Secretários de Estado da Administração (Consad), a primeira a ser realizada fora de Brasília. O tema será transformação digital e governança interfederativa, com destaque à relação entre estados e municípios.

Titular da Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag) do Governo do Ceará, Alexandre Cialdini ressalta que o Ceará é um "exemplo de governança interfederativa", o que se torna "um atrativo" para o evento realizado no Ceará, entre os dias 20 e 22 de maio, no Centro de Eventos em Fortaleza.

"É uma satisfação e uma responsabilidade trazê-lo para cá", afirma Cialdini, reforçando que este é o "maior congresso de administração pública" da América Latina. O secretário estadual destaca que o Ceará deve apresentar um grande estudo de caso sobre políticas públicas no Estado, especialmente na relação com os municípios.

"O grande estudo que vamos demonstra está ligado com a governança interferativa e aquilo que a gente tem desenvolvido como boas práticas no Governo e que estamos levando para os municípios", detalha.

Ele informou ainda que a gestão estadual deve promover a participação de 300 gestores públicos e servidores das prefeituras cearenses como forma de favorecer a troca de experiências com outros entes. "Mesmo que seja um congresso com foco nos estados, as políticas públicas são as mesmas", explica. "Não se pode tratar de forma individualizada estados e municípios, as políticas são cada vez mais integradas".

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Participação de ministros e pesquisadores internacionais

O evento deve contar com a participação de três ministros de Estado: Esther Dweck (Gestão e Inovação), George Santoro (Transportes) e Leonardo Barchini (Educação). Além disso, está prevista a participação da ministra do Supremo Tribunal Federal Cármen Lúcia, que irá ministrar palestra sobre mulheres em posições de liderança no setor público.

O evento também deve contar com a participação de secretários estaduais de Administração, além de representantes de instituições como o Banco Mundial, o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), além de órgãos como o DataPrev.

Também devem estar presentes entidades como o Conselho Federal de Administração (CFA), a Sociedade Brasileira de Administração Pública (SBAP) e a Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais (Apimec) .

Pesquisadores da área também devem participar de painéis e palestras durante os três de evento. Instituições como a Insper, a FGV São Paulo, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), a Universidade Federal do Ceará (UFC), Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP) e da Escola Nacional de Administração Pública (Enap).

O Congresso deve contar ainda com grupos de trabalho com apresentação de 400 trabalhos científicos — selecionados dentre quase 1,4 mil inscritos, segundo Cialdini. Dentre os trabalhos apresentados, 100 devem ser escolhidos para integrar um livro que será publicado em parceria pela Escola de Gestão Pública do Ceará (EGPCE) e o Insper.

"O Congresso vai ser um espaço de interlocução de boas práticas, de pesquisa aplicada da administração pública", ressalta o titular da Seplag. Ele acrescenta ainda que todas as palestras e painéis devem permanecer no portal da Escola de Gestão Pública como forma de ampliar o acesso aos conteúdos.