Cinco municípios do Ceará lideram ranking de Governança no Nordeste

Municípios cearenses de diversas regiões lideram 5 dos 8 rankings Norte/Nordeste do Índice de Governança Municipal (IGM), elaborado pelo Conselho Federal de Administração (CFA). Esse indicador mensura e compara a qualidade da governança pública em municípios brasileiros, dividindo-os em 8 grupos, conforme o número de habitantes e o tamanho do PIB.

Os cinco cearenses campeões, segundo o estudo, foram Maracanaú, São Gonçalo do Amarante, Tauá, Itapajé e Pereiro.

Entre as cidades de médio porte, destaque para São Gonçalo do Amarante, que ficou em primeiro lugar regional na categoria de até 100 mil habitantes com PIB superior. O município, que tem a presença de grandes negócios no Complexo do Pecém, tem centrado em qualificação profissional e educação.

Já no rol das pequenas, Pereiro lidera o Norte e Nordeste. Lá está a sede da Brisanet, grande empresa de telecomunicações que influencia fortemente a economia da cidade.

Veja a lista de cidades do CE que lideram o indicador NO/NE

Grupo 2 (Até 20 mil hab/PIB maior) - Pereiro: 6,18

Grupo 3 (Até 50 mil hab./ PIB menor) - Itapajé: 7,33

Grupo 5 (Até 100 mil hab./PIB menor) - Tauá: 7,22

Grupo 6: (Até 100 mil hab./PIB maior) - São Gonçalo do Amarante: 5,70

Grupo 8: (Acima de 100 mil hab./PIB maior) - Maracanaú: 5,11

Como é feito o cálculo

O IGM é calculado a partir da média ponderada de três dimensões principais: Finanças, Gestão e Desempenho, levando em consideração vários tópicos como receita corrente, gastos com pessoal, endividamento, capacidade de investimento, planejamento urbano, transparência, uso de tecnologia, qualificação de servidores, nível de educação básica, qualidade na saúde, saneamento, segurança e desenvolvimento econômico. O estudo utiliza bases de dados do IBGE, Tesouro Nacional, FNDE, SUS e outros