Quaest Fortaleza 2° turno: quem o eleitor acha mais competente para cuidar de problemas da cidade?

Os eleitores de Fortaleza consideram que Evandro Leitão (PT) é o melhor candidato para cuidar da habitação, enquanto André Fernandes (PL) irá cuidar melhor da segurança pública se eleito. A informação é da segunda rodada da pesquisa Quaest realizada no 2º turno da disputa eleitoral pela Prefeitura de Fortaleza, divulgada nesta quarta-feira (23).

O levantamento, encomendado pela TV Verdes Mares, mediu quem os fortalezenses consideram o melhor candidato para resolver os problemas da capital cearense. A pergunta da pesquisa foi: "Qual o melhor candidato para cuidar dos problemas de___?".

Além de segurança pública e habitação, foram citadas áreas como educação, saúde, transporte público, trânsito, cultura, esporte e lazer. Os eleitores também foram indagados sobre quem resolveria melhor questões como a limpeza das ruas e avenidas, a prevenção de enchentes, quedas de energia e asfaltamento.

Preparo do candidato

Evandro Leitão foi considerado o melhor candidato para lidar com os problemas de três das 11 categorias apresentadas aos entrevistados pela Quaest.

O melhor desempenho foi em habitação, na qual o candidato do PT foi considerado o mais preparado por 49% dos eleitores. André Fernandes foi considerado melhor por 39%, enquanto 7% escolheu "nenhum dos dois". Não souberam ou não responderam foram 5%.

Ele também ficou à frente em cultura, em esporte e lazer e em transporte público. Na primeira, 48% considera o petista o melhor candidato para lidar com os problemas da área, contra 41% de André Fernandes. 6% optou por não escolher nenhum dos dois, já 5% não souberam ou não quiseram responder.

Em transporte público, Evandro foi considerado mais preparado por 47% dos entrevistados, enquanto André Fernandes foi escolhido por 40%. Para 7%, nenhum dos dois está preparado, já 6% não souberam ou não quiseram responder.

André Fernandes ficou à frente de Evandro Leitão em uma categoria: segurança pública. Do total, 51% dos eleitores consideram o candidato do PL o mais preparado para lidar com as questões da área. Evandro Leitão foi apontado como melhor candidato por 37%. Outros 7% disseram que nenhum dos dois é o melhor para lidar com os problemas da área, enquanto 5% não souberam ou não responderam.

Nas sete categorias restantes, os dois candidatos ficaram empatados dentro da margem de erro. São elas: educação, saúde, problemas de enchente, limpeza de ruas e avenidas, quedas de energia, asfaltamento e trânsito.

Indagados sobre quem seria o melhor candidato para lidar com problemas de queda de energia, 11% dos entrevistados disseram que nenhuma das duas candidaturas à Prefeitura de Fortaleza cuidaria bem da questão. Esse foi o item em que mais eleitores escolheram essa resposta.

Veja resultados por área

Quem é o melhor candidato para cuidar dos problemas de _______?

Habitação

Evandro Leitão: 49%

André Fernandes: 39%

Nenhum dos dois: 7%

Não sabe/Não respondeu: 5%

Cultura, esporte e lazer

Evandro Leitão: 48%

André Fernandes: 41%

Nenhum dos dois: 6%

Não sabe/Não respondeu: 5%

Transporte público

Evandro Leitão: 47%

André Fernandes: 40%

Nenhum dos dois: 7%

Não sabe/Não respondeu: 6%

Educação

Evandro Leitão: 48%

André Fernandes: 42%

Nenhum dos dois: 6%

Não sabe/Não respondeu: 4%

Prevenção de enchentes

Evandro Leitão: 44%

André Fernandes: 39%

Nenhum dos dois: 9%

Não sabe/Não respondeu: 8%

Saúde

Evandro Leitão: 46%

André Fernandes: 42%

Nenhum dos dois: 8%

Não sabe/Não respondeu: 4%

Limpeza de ruas e avenidas

Evandro Leitão: 45%

André Fernandes: 42%

Nenhum dos dois: 8%

Não sabe/Não respondeu: 5%

Quedas de energia

Evandro Leitão: 42%

André Fernandes: 39%

Nenhum dos dois: 11%

Não sabe/Não respondeu: 8%

Asfaltamento

Evandro Leitão: 44%

André Fernandes: 42%

Nenhum dos dois: 8%

Não sabe/Não respondeu: 6%

Trânsito

Evandro Leitão: 44%

André Fernandes: 43%

Nenhum dos dois: 7%

Não sabe/Não respondeu: 6%

Segurança pública

André Fernandes: 51%

Evandro Leitão: 37%

Nenhum dos dois: 7%

Não sabe/Não respondeu: 5%

Pesquisa Quaest

A pesquisa foi encomendada pela TV Verdes Mares e ouviu 900 pessoas entre o domingo (20) e esta terça-feira (22). Foram entrevistados eleitores com 16 anos ou mais, de forma presencial, nos bairros da cidade de Fortaleza. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, e o nível de confiança é de 95%.

Ela está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob protocolo CE- 04417/2024. A soma dos percentuais pode não totalizar 100% em decorrência de arredondamentos.