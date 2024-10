Quaest Fortaleza 2º turno: o que os eleitores esperam que seja a primeira medida do prefeito eleito

A segunda pesquisa Quaest do segundo turno em Fortaleza, divulgada nesta quarta-feira (23), mostra o que os eleitores esperam que seja a primeira medida do prefeito eleito neste ano. Com ampla margem de vantagem, “garantir remédios nos postos de saúde” é a prioridade apontada com mais frequência.

Entre o eleitorado da Capital, 42% dizem ser essa a primeira medida esperada pelo novo gestor já em janeiro do próximo ano. Em seguida, aparece “acabar com a taxa do lixo”, apontada por 22%.

“Ampliar as vagas nas creches” e “contratar mais guardas municipais”, ambas com 12%, surgem em seguida. “Reduzir o número de secretarias municipais” foi uma ação lembrada por 5% dos eleitores como prioritária. Outras ações totalizam 4%. Não sabem ou não responderam somam 3%.

A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O índice de confiança é de 95%.

O levantamento foi encomendado pela TV Verdes Mares e ouviu 900 pessoas. A pesquisa foi realizada entre domingo (20) e terça-feira (22), com eleitores com 16 anos ou mais na cidade de Fortaleza. A soma dos percentuais pode não totalizar 100% em decorrência de arredondamentos.

A pesquisa, contratada pela TV Verdes Mares, foi realizada pelo instituto Quaest e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob protocolo CE- 04417/2024. Os 900 eleitores foram ouvidos de forma presencial em bairros da capital cearense.