Quaest divulga primeira rodada de pesquisa para Governo do Ceará e Senado Federal

O instituto de pesquisa Quaest divulga, nesta quinta-feira (30), a primeira rodada do levantamento sobre a disputa pelo Governo do Ceará e pelas duas vagas do Estado no Senado Federal em 2026.

Os dados são veiculados pelo Diário do Nordeste e serão detalhados em uma live extra do PontoPoder, com transmissão no YouTube, Instagram e TikTok.

O levantamento ouviu 1.002 eleitores, com 16 anos ou mais, entre os dias 24 e 28 de abril em todo o território cearense. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número CE-01725/2026 e foi contratada pelo Banco Genial S.A.

A metodologia é quantitativa, com entrevistas presenciais e domiciliares aplicadas a uma amostra representativa da população com 16 anos ou mais residente no Ceará. O plano amostral considera critérios como sexo, idade, renda e escolaridade.

Como ocorre em levantamentos desse tipo, os resultados representam um retrato do momento e podem sofrer alterações até o dia da votação.

Programação especial da live PontoPoder

Por conta da divulgação da primeira rodada da pesquisa Quaest, o PontoPoder terá uma programação especial nesta semana, com duas edições da live.

Na quarta-feira (29), às 17h, o ex-prefeito de Fortaleza e presidente do União Brasil na Capital, Roberto Cláudio, participa da série de entrevistas com pré-candidatos ao Senado. A primeira entrevista com os pré-candidatos ocorreu no dia 16 de abril, com Capitão Wagner (União).

Já na quinta-feira (30), uma edição extra será dedicada à análise dos dados da pesquisa, com detalhamento dos cenários eleitorais.