Quadro de saúde de Lula 'permanece estável e sem sintomas', diz boletim médico

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou ao Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, neste domingo (3), para realizar novos exames de imagem após o acidente doméstico que sofreu no último dia 19 de outubro. Na ocasião, Lula cortava as unhas do pé no banheiro quando sofreu uma queda e precisou levar pontos na nuca.

Segundo o boletim médico emitido pelo Sírio-Libanês, o quadro de saúde de Lula permanece estável e sem sintomas. Como a queda causou um traumatismo, uma nova avaliação será feita em uma semana.

O cuidado acontece porque, segundo o Uol, a pequena hemorragia ocorreu na região occipital, na parte de trás do crânio, na base da cabeça. A área é essencial para a visão e, por isso, exige atenção redobrada em caso de trauma.

O comunicado que garante o estado de saúde de Lula foi assinado por Rafael Gadia, diretor de governança clínica do hospital, e Luiza Dib, diretora clínica.

Os médicos afirmam que o presidente pode e deve manter as atividades de rotina. Recentemente, por conta do acidente, Lula precisou cancelar uma viagem para a Rússia, onde participaria de uma reunião da cúpula do Brics, e se ausentou da COP 16 sobre Biodiversidade, na Colômbia.