PT Ceará convida Eunício Oliveira para evento que pode definir os rumos do partido nas eleições

O presidente do PT Ceará, Antônio Filho, o Conin, convidou o ex-senador Eunício Oliveira (MDB) para o encontro que irá definir a estratégia do partido para as eleições deste ano. A reunião, programada para o próximo sábado (2), será restrita aos petistas. O emedebista, no entanto, deve participar da abertura do evento. Eunício é um dos principais aliados do ex-presidente Lula (PT) no Ceará.

O encontro dos petistas é visto com atenção pela base governista. O PT e o PDT enfrentam um dos momentos mais turbulentos da aliança estadual. Os pedetistas lançaram, ainda no ano passado, quatro pré-candidatos ao Governo do Ceará: a governadora Izolda Cela, o ex-prefeito Roberto Cláudio, o deputado federal Mauro Filho e o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão.

Integrantes do PT defendem que o nome escolhido seja o da atual chefe do Executivo estadual. A mesma postura é adotada pelo ex-senador Eunício Oliveira, que comanda o MDB no Ceará e é adversário dos irmãos Ciro e Cid Gomes (PDT).

Dirigentes do PT e do MDB ameaçam romper a aliança com o PDT caso outro nome seja apontado. Como alternativa, em caso de rompimento, as duas siglas também avaliam lançar uma chapa com integrantes de ambos os partidos. O próprio Eunício, inclusive, já colocou seu nome à disposição.