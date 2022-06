O que a pesquisa do PDT para medir força de Izolda, RC, Mauro e Evandro quer saber dos cearenses

Já está nas ruas a pesquisa que o PDT contratou no Ceará para medir a força eleitoral dos quatro pré-candidatos do partido ao Governo do Estado. Estratégia interna comum dos partidos em véspera eleitoral, dessa vez o PDT decidiu anunciar o registro e a possibilidade de tornar as informações públicas.

Se o partido de fato publicar os resultados, a pesquisa promete entregar dados relevantes sobre a disputa para o Governo e, especialmente, para a presidência da República. Além disso, também haverá dados sobre a avaliação do Governo Camilo e do Governo Izolda.

A pesquisa foi registrada no Superior Tribunal Eleitoral (TSE) no dia 27 de junho, com valor de R$ 154.500,00. O levantamento deverá ser encerrado na sexta (1º) e divulgado na segunda-feira (4).

Antes de iniciarem as perguntas de fato, o consultado responde sobre gênero, idade, escolaridade, emprego e renda, além de concordar com a gravação da consulta e confirmar se está em dias com a Justiça Eleitoral.

Governo do Ceará

A primeira pergunta é se a pessoa "conhece muito", "conhece, mas pouco", "não diria que conhece, apenas ouviu falar", "não conhece / é a primeira vez que ouve falar o nome" dos seguintes possíveis candidatos:

Adelita Monteiro (PSOL)

Capitão Wagner (União)

Evandro Leitão (PDT)

Eunício Oliveira (MDB)

Izolda Cela (PDT)

Luizianne Lins (PT)

Mauro Filho (PDT)

Roberto Cláudio (PDT)

Em seguida, é questionada a possibilidade de voto em cada um desses nomes.

Segundo turno

Quando o assunto é possível segundo turno, são considerados apenas os nomes do PDT contra o candidato da oposição, Capitão Wagner.

Capitão Wagner x Roberto Cláudio

Capitão Wagner x Izolda Cela

Capitão Wagner x Mauro Filho

Capitão Wagner x Evandro Leitão

Avaliação de gestões

O PDT também quer saber como a população avalia o Governo Camilo Santana e a atual gestão de Izolda Cela.

"Com a renúncia de Camilo Santana, Izolda Cela, sua vice, assumiu o Governo do Ceará em abril deste ano. Na sua opinião, o Governo da Izolda Cela está sendo ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo?", consta na pesquisa.

Presidência da República

Outro ponto fundamental é o levantamento sobre as intenções de voto para presidente da República, cargo para o qual o PDT tem como pré-candidato o ex-ministro Ciro Gomes.

A pesquisa considera os pré-candidatos André Janones (Avante), Ciro Gomes (PDT), Jair Bolsonaro (PL), Lula (PT), Luiz Felipe D'Ávila (Novo) e Simone Tebet (MDB).

Para um possível segundo turno, é avaliado o desempenho de Ciro contra Lula e contra Bolsonaro e também o de uma disputa direta entre Bolsonaro e Lula.

A pesquisa também vai avaliar como o Governo Bolsonaro é visto pelo eleitorado no Ceará.