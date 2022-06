Pesquisa do PDT foi registrada no dia da reunião dos pré-candidatos, mas teria começado antes

A pesquisa de opinião anunciada na última terça-feira (28) pelo PDT para embasar as tratativas de definições do candidato do partido ao Governo do Estado foi registrada na Justiça Eleitoral no mesmo dia, mas a coleta dos dados teria começado antes, na segunda-feira (27), aponta o registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A conclusão do trabalho está marcada para esta sexta-feira (1º).

A previsão de publicação dos resultados está marcada para a próxima segunda-feira, dia 4. O partido, no entanto, informou que poderá divulgar os dados até o dia 10.

O levantamento está sendo realizado pela empresa Quaest Pesquisas, Consultorias e Projetos e vai entrevistar 1.500 cearenses, conforme as informações disponibilizadas na página do TSE na Internet. Pesquisas de opinião sobre os cenários eleitorais necessitam de registro para que possam ser divulgadas. O trabalho custou R$ 155 mil e já foi pago pelo partido.