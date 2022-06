Ao minimizar pesquisa, Izolda chama partidos ao jogo e firma posição diante do comando do PDT

A governadora Izolda Cela, que integra a lista de pré-candidatos do PDT ao governo do Estado, minimiza a divulgação de pesquisa de opinião anunciada pela legenda e reforça a necessidade de ouvir os partidos aliados para a definição do candidato ao governo do Estado. Izolda é um dos nomes que buscam a indicação do partido para a disputa.

A publicação da governadora pegou alguns aliados de surpresa por tratar de um tema sensível que virou o centro do debate interno no partido, nos bastidores, desde a última segunda-feira (28), quando os quatro pré-candidatos, incluindo a própria Izolda, participaram de reunião com o ex-ministro Ciro Gomes.

Desde então, o anúncio de publicar uma pesquisa de opinião para embasar a decisão partidária começou a ser debatida.

O fato de usar os dados obtidos na escuta da população para definir o candidato não é uma novidade no grupo governsta. O que se constitui o novo é o mecanismo de publicar a pesquisa.

Acredito que o sentido de estar na vida pública é o propósito de servir à população. Para isso é preciso parceria, união de forças, diálogo permanente e respeito. Simplesmente porque não se faz nada sozinha. (Cont.) — Izolda Cela (@IzoldaCelaCe) June 30, 2022

Geralmente, para análise política e eleitoral, um conjunto de pesquisas quantitativas e qualitativas é usado para embasar decisões partidárias, mas elas sempre ficam nos bastidores por trazerem informações sensíveis, que poderiam até mesmo beneficiar adversários.

Izolda Cela Governadora “Para além de pesquisa, que fornece apenas o retrato do momento, a mais de três meses da eleição, penso que é preciso ter sempre em mente o amplo diálogo e a união de forças”.

Izolda, na publicação, reforça a necessidade de chamar os aliados e nomina: "PT, PSD, MDB, PP, PSB, PCdoB e PV". A escuta dos alidos também foi conversada entre os pré-candidatos e Ciro Gomes e é praxe no grupo. Ao enfatizar isso, entretanto, Izolda quer é dar mais importância ao que dizem os partidos aliados, alguns dos quais, como PT, MDB e PP, já manifestaram preferência pelo nome dela.