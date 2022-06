PT Ceará se reúne sábado (2) para definir tática eleitoral

O Partido dos Trabalhadores vai se reunir em Fortaleza, no próximo sábado, às 9h, para definir a tática eleitoral. Até lá, muita conversa ainda deve acontecer internamente e com aliados políticos.

De acordo com o deputado José Guimarães, o encontro da legenda será mantido independente das definições do PDT — já que os prazos dos pedetistas são diferentes.

A expectativa é que o grupo arraste a definição da candidatura até meados de julho, depois de uma pesquisa eleitoral que está sendo encomendada.

Aliança

Em meio às rusgas das últimas semanas, um encontro entre André Figueiredo (PDT) e José Guimarães (PT), em Brasília, nessa terça-feira (29), pode ter selado uma reaproximação entre os dois partidos.

O PT, porém, segue cobrando a indicação da governadora Izolda Cela (PDT) para disputar a reeleição.

Apesar do posicionamento público, não há a expectativa que o PT defina no sábado um rompimento com os aliados. Pelo menos não foi o indicativo após o fim da reunião entre os dirigentes.