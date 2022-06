Pros lança pré-candidatos em Fortaleza em meio à impasse sobre apoio a Capitão Wagner

Um encontro para apresentar a chapa de pré-candidatos a deputado estadual e federal do Pros no Ceará foi permeado de tensionamento na manhã deste sábado (18). O evento foi marcado pela indefinição sobre o apoio do partido à campanha de Capitão Wagner (UB), ex-presidente da sigla no Estado e pré-candidato a governador.

Membros da executiva nacional trataram Wagner como sendo do grupo. Ao mesmo tempo, o diretório municipal de Fortaleza deixou o local com a chegada do deputado federal licenciado.

O encontro ocorreu também para que o Pros apresente o pré-candidato à Presidência da República, Pablo Marçal.

O evento ocorreu em um hotel no bairro Mucuripe, em Fortaleza. O presidente estadual, Adilson Pinho, afirmou que o Pros tem mantido conversa com o grupo governista liderado pelo senador Cid Gomes (PDT) e também com Capitão Wagner para decidir quem irá apoiar na sucessão estadual.

Wagner já foi o presidente estadual do Pros e concorreu pela sigla à Prefeitura de Fortaleza em 2020, ficando em segundo lugar.

"Nós estamos conversando e acreditamos que em julho vamos bater o martelo e ver por qual lado que vamos se posicionar", disse o presidente Adilson.

Legenda: Pros anunciou pré-candidatos ao Legislativo no Ceará Foto: Divulgação

Discordâncias internas

O diretório municipal presidido pelo ex-prefeito de Poranga Paulo Pinho, no entanto, discorda que a sigla volte à oposição no Ceará. Com a chegada do Capitão Wagner ao evento nesta manhã, Pinho se retirou da mesa em que estavam sentados os líderes partidários.

Ele convocou outros membros do diretório que esvaziaram parte do auditório no qual acontecia o evento. "Se eles decidirem por apoiar o Capitão Wagner, a presidência municipal e todas as pessoas que nos acompanharam estão fora do Pros", disse o presidente.

Questionado sobre a retirada de parte dos correligionários do local, Adilson Pinho afirmou que o convite para participar do evento havia sido feito também a outros líderes políticos, e não só ao Capitão Wagner. "Não tem nada decidido", afirmou ainda.

Posição de Wagner

"Quem me convidou ao evento foi o presidente estadual e o vice-presidente nacional, Amauri (Pinho). Eles pediram, inclusive, uma ajuda para fortalecer a chapa de deputados federais, e eu me coloquei à disposição", disse o pré-candidato ao Governo.

Wagner afirmou ainda que, caso o Pros decida por apoiá-lo, se compromete em "ajudar a impulsionar a candidatura" de Adilson Pinho, que é pré-candidato a deputado federal.

"Também tive uma conversa com o Pablo Marçal e ele disse que também vê com bons olhos a nossa candidatura aqui [...] e eu acredito que o caminho vai ser muito em breve o fechamento do Pros conosco", completou ainda o pré-candidato.