Prefeitura de Fortaleza adia ponto facultativo do Dia do Servidor para 14 de novembro

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), anunciou nesta terça-feira (18) que o ponto facultativo do Dia do Servidor, em 28 de outubro, será transferido para 14 de novembro, uma segunda-feira véspera do feriado nacional da Proclamação da República.

Sarto justificou que a mudança ocorre em função do calendário das eleições. Ainda assim, o gestor ponderou que o pagamento de outubro dos servidores municipais será antecipado para o próximo dia 28 de outubro.

Foto: Reprodução

O 2º turno das eleições 2022 está marcado para acontecer no dia 30 de outubro. Não haverá votação para a disputa ao Governo do Estado, uma vez que Elmano de Freitas, do PT, venceu o pleito ainda no 1º turno. Porém, os eleitores cearenses deverão ir às urnas para escolher o presidente da República.

Dia do Servidor no Ceará

Já no âmbito estadual, a governador Izolda Cela (sem partido) antecipou o Dia do Servidor para o dia 24 de outubro. Dessa forma, o feriado que seria em uma sexta-feira cairá na segunda da mesma semana.

Ainda visando o comparecimento do eleitor às urnas no segundo turno, a chefe do Executivo dará ponto facultativo na segunda-feira (31) aos funcionários públicos do Estado que moram distante do seu local de votação.