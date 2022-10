Izolda antecipa Dia do Servidor no Ceará e evita feriado prolongado no fim de semana das eleições

A governadora Izolda Cela (sem partido) anunciou nesta sexta-feira (14) que irá antecipar o feriado do Dia do Servidor que seria no dia 28 para o dia 24 de outubro. Com a mudança, o feriado que seria em uma sexta-feir irá cair na segunda-feira anterior. A medida evita um feriado prolongado no final de semana do segundo turno das eleições.

Ainda visando o comparecimento do eleitor às urnas no segundo turno, a chefe do Executivo dará ponto facultativo na segunda-feira (31), aos funcionários públicos do Estado que moram distante do seu local de votação.

Para se enquandrar, o servidor deve residir numa distância de no mínimo 80 quilômetros do seu domicílio eleitoral.

O segundo turno das Eleições 2022 está marcado para acontecer no domingo (30). No Ceará não haverá segundo turno para a disputa ao Governo do Estado como em outros entes da Federação. Os eleitores cearenses irão às urnas para escolher apenas o Presidente da República.