Izolda Cela recebe governador eleito Elmano de Freitas para primeira reunião após eleição

A governadora Izolda Cela (sem partido) recebeu, nesta terça-feira (4), o governador eleitor Elmano de Freitas (PT), a vice, Jade Romero (MDB), e o senador eleito Camilo Santana (PT).

O encontro ocorreu no Palácio da Abolição, de onde Elmano deve governar o Estado pelos próximos quatro anos.

Além de Izolda e dos petistas, estavam na reunião o chefe da Casa Civil, Chagas Vieira, e o primeiro-cavalheiro do Ceará, Veveu Arruda.

"Conversamos sobre as ações para o crescimento e desenvolvimento do nosso Estado. Tenho convicção de que Elmano e Jade farão grande trabalho no Governo, assim como Camilo no Senado Federal. Juntos somos mais fortes", disse a governadora na publicação.

Na última semana de campanha, Izolda Cela declarou apoio a Elmano de Freitas. O petista foi lançado após o rompimento da aliança entre PT e PDT no Ceará.

Essa ruptura ocorreu justamente porque o PDT decidiu lançar Roberto Cláudio (PDT) e não Izolda como cabeça de chapa governista. A mandatária, inclusive, deixou o partido após a decisão.