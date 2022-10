Governadora Izolda Cela tem encontro com Lula no Ceará

Apesar da rápida passagem do candidato à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pelo Ceará, o petista ainda conseguiu participar de um encontro com a governadora Izolda Cela (sem partido) na noite desta sexta-feira (30). A conversa ocorreu na Residência Oficial.

Nas redes sociais, Izolda disse que o encontro foi para reafirmar o “compromisso com o Ceará e com o Brasil. Em defesa da democracia e do melhor para o nosso povo”.

Até o fim de julho, Izolda era filiada ao PDT e defendia o nome de Ciro Gomes (PDT) à Presidência. A relação entre os então correligionários passou por um forte desgaste durante a definição da chapa pedetista para o Governo do Estado.

Racha no PDT

Izolda e o hoje candidato Roberto Cláudio (PDT) disputaram a cabeça de chapa. O ex-prefeito de Fortaleza conseguiu ser escolhido em um processo que rachou a sigla. Em resposta, a governadora se desfiliou do partido.

O encontro desta sexta-feira marca o apoio de Izolda a candidatos do PT. Além dele, ela defende o nome de Camilo Santana (PT), que disputa vaga no Senado Federal. Na última segunda-feira (26), a mandatária também anunciou apoio a Elmano de Freitas (PT) para o Governo do Ceará.

“Tenho muita honra de ser governadora e de ter sido vice-governadora ao lado do Camilo por mais de 7 anos. Muitos desafios e muitas conquistas, também. Agora, sigo minha consciência no que considero ser o melhor para o nosso Estado. E o melhor para seguir esse projeto é Elmano”, declarou à época.

