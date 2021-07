Prefeito Sarto Nogueira anuncia fim de casamento de 14 anos com Natália Herculano

O prefeito de Fortaleza, Sarto Nogueira (PDT), comunicou, nesta segunda-feira (5), o fim do casamento com a primeira-dama, a enfermeira Natália Herculano. O término da união foi divulgado por meio do perfil do chefe do Executivo municipal no Twitter.

Legenda: Sarto e Natália Herculano estavam casados havia 14 anos Foto: reprodução/Twitter

"Em consideração à família, aos amigos e ao povo fortalezense, decidimos comunicar o fim de nosso casamento após 14 anos de união", diz a publicação.

Logo em seguida, o perfil publicou outra mensagem, desta vez assinada pelo recém-separado casal. "Seguimos juntos na missão de criar nosso filho amado e com o sonho comum de uma Fortaleza mais próspera e solidária. Encerramos o assunto com essa declaração e agradecemos o respeito e o carinho de todos".

A ex-primeira dama, por meio do Instagram, também anunciou o fim do relacionamento. "Espero o respeito e a compreensão de todos", publicou.

Após o anúncio da separação, usuários da rede social passaram a questionar o prefeito sobre a guarda da cadela Marrion, conhecida durante a campanha eleitoral do então prefeiturável. Sarto, contudo, não informou mais detalhes sobre o assunto.

Em resposta a publicação do Diário do Nordeste no Instagram, Natália Herculano afirmou que ficará como tutora da cachorra.

Legenda: A própria ex-primeira-dama respondeu a questionamento de seguidor em postagem sobre fim da união Foto: reprodução/Instagram

Quem é a primeira-dama de Fortaleza

Ex-esposa de Sarto, Natália Herculano desenvolveu projetos sociais com foco no movimento feminista. Ela foi nomeada, em fevereiro de 2019, presidente de honra do Movimento das Mulheres do Legislativo Cearense (MMLC).

A MMLC reúne mulheres com atuação na Assembleia Legislativa para o desenvolvimento de ações voltadas para o bem-estar social do cidadão cearense. Dentre as pautas priorizadas por Natália, estão temas como empoderamento feminino, violência contra mulher e saúde da mulher.