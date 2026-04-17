‘Precisa primeiro Ciro anunciar pré-candidatura para ter apoio do PL’, diz Capitão Wagner

O apoio do PL à pré-candidatura de Ciro Gomes (PSDB) ao Governo do Ceará está praticamente fechado, mas só será firmado publicamente quando o tucano confirmar sua presença na disputa estadual. A informação foi dada por Capitão Wagner (União), dirigente da federação União Progressista, em entrevista à live PontoPoder nessa quinta-feira (16).

A declaração ocorre dias após o presidente nacional do PSDB, Aécio Neves, convidar Ciro para a disputa ao Planalto. “A última informação que a gente tem, e muito coerente, é que precisa primeiro o Ciro anunciar a sua pré-candidatura para ter o apoio do PL”, disse Wagner, na primeira de uma série de entrevistas promovidas pelo PontoPoder com pré-candidatos ao Senado.

O PontoPoder buscou o deputado federal André Fernandes, presidente estadual do PL, por meio da sua assessoria de imprensa, para confirmar a informação e dar mais detalhes sobre as tratativas. Quando houver retorno, a matéria será atualizada.

Estive em Brasília na semana passada e conversei com lideranças nacionais do partido, que me falaram que recentemente, inclusive, houve uma reunião com a bancada do PL do Ceará junto ao Flávio, que é o candidato a presidente do PL, e nessa reunião teria sido acertado que o apoio seria ao Ciro, que a aliança com a federação estaria certa e que o PL indicaria um nome para o Senado. Capitão Wagner (União) Presidente da federação União Progressista no Ceará

Em resposta ao convite de Aécio, Ciro não descartou a ideia de imediato e disse que o grupo político precisaria "amadurecê-la". O ex-governador afirmou que recebeu "com muita honra e alguma surpresa" a convocação do PSDB.

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Na mesma ocasião, Ciro reforçou que aguarda a definição do PL sobre a aliança no Ceará, com um espaço reservado à disputa ao Senado. "Minha tropa tá pronta, o modelo de chapa está pronto e tem uma vaga à disposição para uma aliança, mas no tempo que eles acharem prudente", ponderou.