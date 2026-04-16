‘Seria muito traumático’ o Ciro não ser o candidato da oposição, diz Capitão Wagner

O presidente da federação União Progressista, o ex-deputado Capitão Wagner (União Brasil), reconheceu que as articulações da oposição passam pela pré-candidatura do ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) ao Governo do Ceará. De acordo com o dirigente partidário, qualquer cenário diferente “seria muito traumático” para os oposicionistas e colocaria em xeque os acordos firmados nacionalmente com a cúpula das legendas.

Conforme o ex-parlamentar, inicialmente, o nome a ser lançado para o Executivo seria o do ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio (União). As declarações foram dadas durante entrevista para a live do PontoPonder desta quinta-feira (16), comandada pelo editor do PontoPoder, Wagner Mendes, e com a presença do repórter Igor Cavalcante.

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“Não temos plano ‘b’. É lógico que na política sempre temos que ter, ontem (quarta-feira) ele apontou o nome do Roberto e o meu (como alternativas), mas, lá atrás, quando lançamos o nome do Ciro, a intenção era lançar o Roberto, mas o próprio Roberto se convenceu que o movimento era muito mais pró-Ciro”, disse.

“A viabilidade da candidatura da oposição passa pelo Ciro. Embora ele seja um excelente cabo eleitoral, ele é ainda melhor como candidato”, reforçou. Segundo o presidente do União Progressista, as tratativas para que ele próprio comandasse a federação envolveram o nome do tucano como cabeça de chapa.

“Foi o acordado, por conta disso assumi a presidência. Toda essa conjuntura se desenhou com a possibilidade do Ciro ser o nosso pré-candidato, seria muito traumático se isso não acontecesse, e eu não acredito que isso venha a acontecer” Capitão Wagner (União Brasil) Presidente do União Progressista

Wagner disse que a oficialização da pré-candidatura tucana deve acontecer em até 20 dias. O político ainda rejeitou qualquer receio com o convite da cúpula nacional do PSDB para que o ex-ministro seja candidato à Presidência da República neste ano.

“Temos que respeitar, é um partido chamando em Brasília e convidando você, não se pode simplesmente dizer não, tem que dizer que vai consultar a base, a família”, disse.

Legenda: Capitão Wagner comentou sobre a estratégias da oposição no Ceará. Foto: Thiago Gadelha.

O político acrescentou que o ex-ministro, inclusive, tem participado ativamente da manutenção dos quadros de siglas como PSDB, União Brasil e PP.

“Quando os deputados lançaram o nome do Ciro no café da oposição era uma brincadeira, um teste que felizmente deu muito certo, empolgou a rede social, a militância e a imprensa se movimentou. Ciro é um nome que tudo que fala reverbera em todo o Brasil. Então, se você imaginar que em um estado tem um candidato ao governo que está sendo cobiçado para a presidência, é muito fácil na campanha dizer: ‘nosso candidato é tão bom que cogitam que ele seja presidente’”, finalizou Wagner.

Acordos nacionais e palanque no Ceará

Capitão Wagner também indicou que as articulações da federação passam por entendimentos no plano nacional, incluindo uma eventual chapa tucana e a possibilidade de apoio a uma candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro (PL).

“Eu teria tranquilidade para pedir voto para o Flávio aqui no Ceará, junto com o PL. A gente vai aguardar essa decisão do PSDB para que o Ciro possa ter tranquilidade”, afirmou.

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O dirigente destacou que a prioridade, no entanto, é preservar o foco do ex-ministro na disputa estadual. “A preocupação do Ciro, do candidato a governador, é o Ceará. Isso nos deixa tranquilos para fazer campanha para o Flávio”, disse.

Ele acrescentou que a divisão de tarefas evitaria contradições no discurso político. “Para não soar contraditório, é melhor ele tratar do Ceará e a gente trata das campanhas nacional e estadual”, completou.