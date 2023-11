Posse de Teodoro Santos no STJ mobiliza comitiva de políticos do Ceará até Brasília

A posse do desembargador cearense Teodoro Silva Santos como ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) deve levar uma comitiva de políticos do Estado a Brasília. A cerimônia está marcada para ocorrer às 17h, desta quarta-feira (22), na sede do Tribunal.

Nesta terça-feira (21), o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), deputado Evandro Leitão (PDT), comunicou que não haverá ordem do dia na Casa na quarta porque ele e outros parlamentares irão a Brasília para prestigiar a posse do novo ministro cearense. Além dele, os deputados estaduais Sérgio Aguiar (PDT), Guilherme Landim (PDT), Osmar Baquit (PDT) e Fernando Santana (PT) também devem participar.

O governador Elmano de Freitas (PT) também irá comparecer à cerimônia. Na agenda do senador Cid Gomes (PDT), também está prevista a ida à posse. Nos bastidores, parlamentares comentam que o grupo de pedetista, junto com o senador Cid Gomes (PDT), deve aproveitar a ocasião para discutir filiações de dissidentes com outros partidos, com cúpulas partidárias, na Capital Federal.

Recentemente, o senador recebeu convite do presidente Lula (PT) para se filiar ao Partido dos Trabalhadores. O aceno foi repassado a Cid por meio do ministro da Educação, Camilo Santana (PT).

Quem também está em Brasília é o presidente do PSB Ceará, Eudoro Santana. Ele tem agenda nesta terça-feira (21) com a cúpula nacional do seu partido para tratar sobre autonomia da legenda no Ceará e filiações. A sigla é uma das cotadas para acomodar dissidentes pedetistas, incluindo Evandro Leitão.

Posse

Nesta quarta, o STJ dará posse a três novos ministros da Corte: os desembargadores Teodoro Silva Santos (TJCE) e Afrânio Vilela (TJMG) e a advogada Daniela Teixeira. Os nomes deles foram escolhidos pelo presidente Lula e aprovados em sabatina no Senado Federal.

Natural de Juazeiro do Norte, na região do Cariri, Teodoro Silva Santos ingressou no Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) em 2011, pelo Quinto Constitucional, em vaga reservada a membros do Ministério Público do Estado (MPCE). Ele passou 18 anos no MPCE, onde foi promotor e, posteriormente, procurador de Justiça. É bacharel em Ciências Jurídicas pela Universidade de Fortaleza (Unifor), com mestrado em Direito Constitucional pela mesma instituição.