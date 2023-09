PontoPoder Cafezinho: Quais as estratégias da oposição nas eleições dos últimos 20 anos em Fortaleza

O episódio #103 do PontoPoder Cafezinho deste sábado (16) traz o histórico das estratégias da oposição na disputa pela Prefeitura de Fortaleza nos últimos 20 anos.

O recorte inicia em 2004 com a eleição surpreendente de Luizianne Lins (PT) derrotando Moroni Torgan (PFL, à época), além de pontuar o que funcionou em âmbito eleitoral e o que deu errado.

Estratégias já estão sendo pensadas para a disputa do ano que vem, que está bem adiantada com diversos nomes já se colocando como pré-candidatos (as) para a sucessão de José Sarto (PDT) na Capital.

A apresentação, produção e edição do PontoPoder Cafezinho é do editor e colunista de Política do Diário do Nordeste, Wagner Mendes.

Os convidados da semana são os repórteres de política do Diário do Nordeste, Ingrid Campos e Igor Cavalcante.

