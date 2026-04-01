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Deputado Lucílvio Girão deixa PSD e anuncia filiação ao PSB, no Ceará

Parlamentar reforça partido de Cid Gomes na Assembleia Legislativa e buscará reeleição.

Escrito por
Marcos Moreira marcos.moreira@svm.com.br
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Lucílvio Girão no ato de filiação ao PSB ao lado de Cid Gomes.
Legenda: Lucílvio Girão é novo deputado estadual do PSB.
Foto: Reprodução/Redes sociais.

O deputado estadual Lucílvio Girão confirmou a ida para o Partido Socialista Brasileiro (PSB), com o objetivo de disputar a reeleição para a Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). Com isso, o parlamentar deixa o Partido Social Democrático (PSD).

A filiação do PSB foi confirmada por Lucílvio nesta quarta-feira (1º), ao lado do vice-presidente do partido no Ceará, o senador Cid Gomes (PSB). “Com muitos serviços prestados ao povo do Ceará, Lucilvio é pré-candidato à reeleição como deputado estadual pelo PSB para continuar o trabalho no Legislativo cearense”, celebrou o dirigente partidário, em publicação nas redes sociais. 

“Sigo firme no compromisso com cada parceiro de caminhada, com o povo cearense e com o desenvolvimento do nosso estado. A política que acredito é feita com lealdade, trabalho e responsabilidade”, divulgou Lucílvio Girão, também em postagem. 

Lucílvio Girão anunciou a saída do PSD ainda no começo da janela partidária, período no qual as migrações são liberadas até 3 de abril. O deputado alegou a busca por uma chapa considerada mais competitiva, no cálculo entre o número de votos e as vagas que a legenda pretende conquistar na Alece. 

Com a chegada de Lucílvio, o PSB fica com uma bancada de 10 parlamentares. Mesmo assim, o partido segue como a 2ª maior representação da Casa, atrás apenas do PT, com 12 deputados.

NOVIDADES NO PSD

Fernando Hugo foi outro baixa registrada no PSD durante a janela partidária. O parlamentar confirmou a ida para o Republicanos em 19 de março. 

Por outro lado, o partido celebra a chegada de Luana Régia e Firmo Camurça. Os parlamentares anunciaram a desfiliação ao Cidadania e ao União Brasil, respectivamente. 

Com isso, o PSD deve terminar a janela com uma bancada de quatro deputados na Alece: Simão Pedro, Luana Régia, Firmo Camurça e Tony Brito — este é suplente, mas substitui Sargento Reginauro (União) durante a licença de saúde do parlamentar, por 120 dias.

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