PontoPoder Cafezinho: Os bastidores do retorno de Ciro Gomes à cena política

Ex-ministro e ex-candidato à presidência da República, Ciro Gomes (PDT) fez a primeira aparição pública desde as eleições de 2022 no último sábado (15), durante convenção do diretório municipal do PDT em Fortaleza. As repercussões e os bastidores deste retorno é o assunto do episódio #81 do PontoPoder Cafezinho.

Em um movimento atípico, Ciro preferiu evitar assuntos sobre o cenário político nacional ou fazer avaliações sobre o Governo Lula – que o PDT integra, inclusive com o ministro da Previdência, Carlos Lupi (PDT). Lupi, que é presidente nacional licenciado do PDT esteve no evento.

Em vez disso, o ex-candidato preferiu focar na defesa da gestão do prefeito de Fortaleza José Sarto (PDT), inclusive se colocando como cabo eleitoral caso o correligionário tente a reeleição para 2024.

E, enquanto sobraram elogios para Sarto e outros aliados, como o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT), outros nomes não foram citados por Ciro, como o irmão e senador Cid Gomes e o ex-aliado e ministro da Educação, Camilo Santana.

Participam deste episódio a repórter de política do Diário do Nordeste, Luana Barros, e o cientista político, Cleyton Monte.

A condução do Podcast é do editor e colunista de política do Diário do Nordeste, Wagner Mendes.

