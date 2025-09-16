Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

PGR pede ao STF condenação de nove réus do 'núcleo 3' da trama golpista

Procurador-geral da República apresentou alegações finais nessa segunda-feira (15)

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
PontoPoder
STF
Legenda: Pedido de condenação foi encaminhado ao STF
Foto: Agência Brasil/Antônio Cruz

A Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF), nesta segunda-feira (15), a condenação de nove dos 10 integrantes do "núcleo 3" da trama golpista, formado por militares de forças especiais, os chamados "kids pretos"

Ao apresentar as alegações finais, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, argumentou que, além de atuarem para convencer o alto escalão do Exército a aderir à trama golpista, o grupo monitorou e planejou ataques a autoridades. "Graças à ação dos acusados, o Alto Comando do Exército foi severamente pressionado a ultimar o golpe de Estado, autoridades públicas estiveram na mira de ações violentas e forças terrestres foram disponibilizadas aos intentos criminosos", destacou.

O "núcleo 3" é composto por:

  1. Coronel Bernardo Romão Corrêa Netto
  2. General da reserva Estevam Cals Theophilo Gaspar de Oliveira
  3. Coronel do Exército Fabrício Moreira De Bastos
  4. Tenente-coronel do Exército Hélio Ferreira Lima
  5. Coronel Márcio Nunes De Resende Junior
  6. Tenente-coronel Rafael Martins de Oliveira
  7. Tenente-coronel do Exército Rodrigo Bezerra de Azevedo
  8. Tenente-coronel Sérgio Ricardo Cavaliere de Medeiros 
  9. Agente da Polícia Federal Wladimir Matos Soares

Ainda conforme o procurador-geral, os fatos tratados na denúncia apontam que os envolvidos convergiram, dentro do seu espaço de atuação, para garantir andamento do plano de operação antidemocrática e documentaram quase todas as fases da empreitada.

"A organização criminosa documentou a quase totalidade das ações narradas na denúncia, por meio de gravações, manuscritos, arquivos digitais, planilhas e trocas de mensagens eletrônicas, tornando ainda mais perceptível a materialidade delitiva".

Veja também

teaser image
PontoPoder

Moraes autoriza visita do governador de São Paulo a Jair Bolsonaro

teaser image
PontoPoder

Prisão domiciliar de 'Débora do Batom', que pichou estátua do STF, é mantida por Moraes

Crimes

O órgão pede a condenação dos acusados pelos crimes de: organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça, e deterioração de patrimônio tombado. 

Além do pedido de condenação, a PGR pede que a conduta do tenente-coronel do Exército Ronald Ferreira de Araujo Júnior seja enquadrada como incitação ao crime, uma vez que, diferentemente dos demais acusados, não foram reunidos elementos que comprovem a ligação dele com a organização criminosa. 

Assuntos Relacionados
STF
PontoPoder

PGR pede ao STF condenação de nove réus do 'núcleo 3' da trama golpista

Procurador-geral da República apresentou alegações finais nessa segunda-feira (15)

Redação
Há 10 minutos
Tarcísio de Freitas e Bolsonaro em mobilização
PontoPoder

Alexandre de Moraes autoriza visita do governador de São Paulo a Jair Bolsonaro

Ex-presidente está em prisão domiciliar

Redação
Há 36 minutos
Ciro Gomes pré-candidato a governador
Wagner Mendes

'Ciro vai vir para o PSDB em dezembro', crava Ozires Pontes, presidente do partido no Ceará

O evento de filiação deverá reunir nomes locais e nacionais do partido e simpatizantes

Wagner Mendes
Há 1 hora
Imagem da estátua A Justiça para matéria sobre prisão domiciliar de Débora do Batom, que pichou estátua do STF, ser mantida por Moraes
PontoPoder

Prisão domiciliar de 'Débora do Batom', que pichou estátua do STF, é mantida por Moraes

Ela foi flagrada depredando a escultura "A Justiça", escrevendo a frase "Perdeu, Mané", nos atos de 8 de janeiro

Redação
15 de Setembro de 2025
Bolsonaro na saída do hospital. Imagem usada sobre questionamento de Moraes a polícia por demora do ex-presidente de retornar para prisão domiciliar
PontoPoder

Moraes questiona polícia do DF por demora de Bolsonaro em retorno à prisão domiciliar

Ao deixar a unidade hospitalar, Bolsonaro não falou com a imprensa, mas ficou cerca de 6 minutos do lado de fora, enquanto apoiadores gritavam palavras de ordem

Redação
15 de Setembro de 2025
Imagem de Marco Rubio ao lado de Donald Trump usada em matéria sobre promessa de sanções como resposta contra condenação de Bolsonaro
PontoPoder

Rubio promete resposta dos EUA por condenação de Bolsonaro: 'Medidas adicionais'

No dia 11 de setembro, logo após a condenação de Bolsonaro, Rubio falou a primeira ver sobre uma caça às bruxas ao ex-presidente

Redação
15 de Setembro de 2025
Ozires Pontes é presidente do PSDB no Ceará
Wagner Mendes

Ozires aponta Chagas como 'um dos melhores nomes da política', mas garante PSDB na oposição em 2026

Ozires é presidente do PSDB no Ceará e filho do ex-senador Luiz Pontes

Wagner Mendes
15 de Setembro de 2025
Bolsonaro escoltado por policiais. Imagem usada para matéria sobre pedidos de visitas a Moraes
PontoPoder

Senadores, deputados e grupo de oração: veja pedidos de visitas de Bolsonaro na prisão domiciliar

As solicitações foram feitas ao ministro Alexandre de Moraes, do STF

Redação
15 de Setembro de 2025
Flávio Dino
PontoPoder

Dino suspende repasses de emendas a nove municípios após irregularidades

Ministro determinou investigação da Polícia Federal

Redação e Agência Brasil
15 de Setembro de 2025
Tarcísio cumprimenta Bolsonaro em evento do governo
PontoPoder

Tarcísio pede a Moraes para visitar Bolsonaro em Brasília nesta terça (16)

A visita seria para articular apoio à proposta de anistia aos condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023

Redação
15 de Setembro de 2025
uma mão assina carteira de trabalho
PontoPoder

De 1988 a 2025: a disputa pela jornada de trabalho no Brasil retorna com velhos embates

A proposta ressurge com velhos dilemas e novas pressões da inteligência artificial sobre os empregos

Beatriz Matos, de Brasília
15 de Setembro de 2025
Fotos mostram Antônio Rueda em reuniões diferentes com lideranças da base governista e da oposição durante visita a Fortaleza
PontoPoder

Visita do presidente do União Brasil a Fortaleza marca disputa entre base e oposição por federação

Antônio Rueda conversou com Chagas Vieira e Moses Rodrigues, antes de encontrar Capitão Wagner e Roberto Cláudio no aeroporto

Marcos Moreira e Luana Barros
15 de Setembro de 2025
Foto de Ciro Gomes, que terá que cumprir medidas cautelares após ofender prefeita de Crateús
PontoPoder

Justiça proíbe Ciro Gomes de ofender Janaína Farias e nega pedido de prisão preventiva do Senado

Juiz da 115ª Zona Eleitoral de Fortaleza afirmou que vídeos do ex-governador “expõem discursos inflamados”

Bruno Leite
15 de Setembro de 2025
Foto de Jair Bolsonaro saindo do hospital onde realizou procedimento para retirada de manchas no pescoço
PontoPoder

Bolsonaro retorna à prisão domiciliar após procedimento em hospital de Brasília

O retorno do ex-presidente para casa ocorreu sob forte escola policial

Redação
14 de Setembro de 2025
Moses Rodrigues, Antônio Rueda e Chagas Vieira
PontoPoder

Em meio ao embate por União Progressistas no CE, Antônio Rueda se reúne com Moses e Chagas Vieira

O presidente nacional do União Brasil também esteve reunido com Capitão Wagner

Luana Barros
14 de Setembro de 2025
Jair Bolsonaro acompanhado de agentes de segurança
PontoPoder

Em 1ª saída após condenação, Bolsonaro chega a hospital para tratar lesões na pele

Ex-presidente, que está em prisão domiciliar, foi condenado a 27 anos e 3 meses por trama golpista em 2022

Redação
14 de Setembro de 2025
Pessoa assina um documento oficial sobre uma mesa branca. Ao lado, há um envelope amarelo e outros papéis impressos com o brasão da Prefeitura de Fortaleza, relacionados a processos de regularização fundiária.
PontoPoder

'Feito de palhaço': Gestão Sarto é investigada por distribuir 'papel da casa' sem validade jurídica

O problema atingiu nove comunidades em Fortaleza e é apurada pelo Ministério Público em dez procedimentos, inclusive na esfera eleitoral

Luana Barros
14 de Setembro de 2025
Homem de terno cinza e gravata vermelha com óculos fala durante reunião, gesticulando com a mão.
PontoPoder

'Verdadeira enganação', diz secretário de Habitação de Fortaleza sobre 'papel da casa' entregue por Sarto

O ex-prefeito José Sarto e o ex-secretário de Habitação negam qualquer irregularidade na entrega

Luana Barros
14 de Setembro de 2025
Foto que contém Alexandre de Moraes e Rafael Martins de Oliveira
PontoPoder

Alexandre de Moraes autoriza ida de 'kid preto' ao enterro da sogra

Rafael Martins de Oliveira terá de ser acompanhado de escolta policial

Redação
13 de Setembro de 2025
Lula em discurso durante evento do programa Agora Tem Especialistas em Brasília
PontoPoder

Lula relembra diagnóstico de câncer na laringe: 'Se tivesse demorado, não estaria falando hoje'

Durante evento de programa do Ministério da Saúde, presidente lembrou episódio de 2011 e reforçou importância de exames

Redação
13 de Setembro de 2025