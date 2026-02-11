Presidente da Faec mira inovação em atuação pelo Ceará em Brasília

Presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Ceará (Faec), Amilcar Silveira começou, neste mês, em Brasília, a tirar do papel dois projetos de tecnologia e inovação com potencial de ajudar o agro brasileiro e de dar evidência ao Ceará em um setor estratégico da economia brasileira.

Como vice-presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), o cearense está a frente do Instituto CNA, cujo foco é inovação para o setor. A primeira medida, em fase de estruturação, diz ele em contato com a coluna, é o projeto Agro Pesquisa Ação, que pretende levar pesquisa, desenvolvimento e inovação diretamente aos produtores, com foco em produtividade e sustentabilidade.

Atuação estratégica para o Ceará A atuação em um setor estratégico para o agro nacional pode render dividendos políticos e institucionais ao Ceará.

Num cenário em que o estado não figura entre os maiores polos do agronegócio nacional, a representação na cúpula da entidade máxima do setor amplia a vitrine do Estado e reposiciona sua capacidade de influência no debate sobre inovação, tecnologia e agregação de valor no campo.