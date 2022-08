PDT pune deputado do Ceará por suposta propaganda para candidatos do PT

Em decisão anunciada no último sábado (27), uma comissão interna do PDT Ceará decidiu estabelecer sanções contra o deputado estadual e candidato à reeleição Jeová Mota (PDT). O político foi acusado por uma correligionária de fazer campanha em prol de ao menos quatro candidatos do PT. O partido aguarda defesa do parlamentar, que alega não ter sido notificado da decisão.

Na decisão, a comissão de fiscalização suspendeu o repasse do fundo partidário e do fundo especial de financiamento de campanha para o parlamentar. O colegiado determinou ainda a suspensão da propaganda eleitoral do candidato durante a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão. Por fim, ordenou que Jeová se abstenha de participar de quaisquer atos de campanha eleitoral ou produzir material de campanha de outras coligações que não a liderada pelo PDT.

A decisão foi tomada em unanimidade por três integrantes da comissão de fiscalização do PDT Ceará, presidida por Cristhina Brasil. “Recebemos a denúncia e, como o PDT nacional ter uma comissão especial de fidelidade, encaminhamos para ela. Diante da urgência, nos foi devolvido com essas recomendação contra o deputado e candidato Jeová Mota”, disse Brasil.

“O prejuízo é grande quando, em uma campanha curta, um membro do partido toma outro caminho. Nas mídias sociais dele era possível ver as evidências de fotografias do candidato com outros do PT, do presidente ao deputado federal”, relatou a pedetista.

Na ata da reunião a que o Diário do Nordeste teve acesso, a comissão relata que a denúncia foi protocolada pela candidata Natália Rios.

“As postagens em redes sociais do filiado/candidato denotam clara desobediência a deliberação emanada de Convenção Estadual, na medida em que aquele realiza propaganda a favor de candidatos que não foram indicados pela Convenção Estadual do PDT/CE para as Eleições 2022 (Presidente: Lula (PT), Governador: Elmano de Freitas (PT), Senador: Camilo Santana (PT) e Deputado Federal: Guimarães (PT)), e que compõem coligação que não é integrada pelo PDT, e nem apoiada por esta agremiação. Reforça-se a isso, o fato de que o PDT apresenta outros candidatos à Presidência da República (Ciro Gomes) e a Governador: Roberto Cláudio”, aponta o relatório.

Ainda segundo Cristhina Brasil, a decisão passa a valer de imediato. “Esperamos que o candidato se adeque e volte a integrar a nossa campanha majoritária, para que ele possa gozar dos mesmo direitos dos outros integrantes. Caso insista, ele poderá perder a legenda para a campanha, mas acreditamos que o bom senso prevalecerá”, concluiu.

Procurado pela reportagem, o candidato Jeová Mota disse apenas que não foi notificado da decisão do partido. “Não estou ciente, não fui informado, mas vou contra-argumentar”, disse. Questionado se, de fato, fez campanha em prol de nomes do PT, ele negou.