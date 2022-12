Padre Kelmon muda de ordem religiosa após ser desligado da Igreja Ortodoxa do Peru no Brasil

O autointitulado Padre Kelmon, ex-candidato à Presidência da República pelo PTB nas eleições 2022, foi desligado da Igreja Ortodoxa do Peru no Brasil e anunciou a mudança de ordem religiosa nesta segunda-feira (19).

Por meio das redes sociais, o religioso publicou dois documentos, um com o pedido de passar a integrar a Igreja Ortodoxa Grega na América e Exterior e o outro com a decisão da nova igreja de aceitá-lo no clero.

Segundo trecho do documento, “o supracitado religioso passa a gozar de plena comunhão com Nossa Santa Igreja, e que se faça correr todos os processos canônicos para que se realize, em tempo oportuno, sua Kirotonia Episcopal”.

Desligamento da Igreja Ortodoxa do Peru no Brasil

O ex-candidato à Presidência teve a saída da Igreja Ortodoxa do Peru no Brasil anunciada na última sexta-feira (16). A instituição divulgou um comunicado no Facebook, mas não informou o motivo do desligamento.

Conforme a instituição, o padre não estava mais autorizado a falar em nome da igreja e a realizar os sacramentos.

“Apenas para informação que os referidos Sacerdotes Pe. Kelmon e Pe. Lucas não pertencem mais ao clero da Santa Igreja Ortodoxa do Peru, desejamos bênçãos em seus novos caminhos”.

Candidatura à Presidência e meme

Kelmon assumiu a candidatura à Presidência da República pelo PTB após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) indeferir o ex-deputado Roberto Jefferson.

Durante a candidatura, o religioso foi alvo de uma série de chacotas nas redes sociais. Internautas chegaram a comentar sobre a semelhança dele com um dos integrantes da banda Carrapicho, que fez sucesso na década de 1990 com o hit 'Bate Forte o Tambor (Tic Tic Tac)'.

Já no último debate antes do primeiro turno, promovido pela TV Globo, Kelmon foi chamado de "padre de festa junina" pela candidata Soraya Thronicke (União Brasil) e, desde então, várias piadas sobre isso circularam nas redes.