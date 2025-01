Advogados mostram e-mail com convite recebido por Bolsonaro para Baile de Posse Hispânico nos EUA

Representantes legais de Jair Bolsonaro (PL) afirmam que o ex-presidente foi convidado para a posse de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos. Bolsonaro diz ter sido convidado especificamente para o Baile de Posse Hispânico, dedicado à comunidade hispânica dos EUA.

Os advogados do ex-presidente solicitaram ao Supremo Tribunal Federal (STF) a liberação do passaporte de Bolsonaro para uma viagem de cinco dias, entre 17 e 22 de janeiro. Isso porque ele teve o documento apreendido pela Polícia Federal em fevereiro do ano passado, na investigação que apura uma tentativa de golpe de Estado no Brasil.

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, solicitou à defesa do ex-presidente a apresentação do "convite oficial" para a posse de Trump. Em resposta, os advogados mostraram um e-mail recebido pelo cerimonial do evento, afirmando que a mensagem se tratava do chamamento definitivo.

O domínio do e-mail pertence a uma organização ligada a Trump que está encarregada da programação da festa, que será realizada na próxima segunda-feira (20). A mensagem foi encaminhada à caixa de entrada do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) na manhã da última quarta-feira (8).

Autorização para deixar o Brasil

O Baile de Posse Hispânico está marcado para o próximo sábado, 18 de janeiro, segundo o g1, dois dias antes da posse de Trump, e deve contar com a presença de políticos, empresários e artistas, como Marco Rubio, Robert F. Kennedy e o presidente argentino, Javier Milei.

Bolsonaro precisa ser autorizado pelo STF para deixar o Brasil e comparecer à festa, uma vez que teve o passaporte apreendido pela PF no ano passado.

Na semana passada, o ex-presidente havia solicitado a Moraes uma autorização para participar da cerimônia em Washington D.C, mas o ministro pediu que ele comprovasse o convite com um documento formal.

O recurso enviado pela defesa será ainda encaminhado à Procuradoria-Geral da República para que o órgão dê seu parecer antes de Moraes tomar a decisão.