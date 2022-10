Meme de Padre Kelmon como 'dançarino' da banda Carrapicho viraliza nas redes

Padre Kelmon (PTB), que, de última hora, substituiu Roberto Jefferson (PTB) na disputa presidencial, tem sido alvo de uma série de chacotas nas redes sociais. A mais recente explora a semelhança dele com um dos integrantes da banda Carrapicho, que fez sucesso na década de 1990 com o hit 'Bate Forte o Tambor (Tic Tic Tac)'.

Kelmon é confundido com um dos integrantes do grupo que, na foto que circula, veste calça e colete brancos e uma camisa marrom. O homem está, inclusive, com uma bandana na cabeça que se assemelha à touca usada pelo "padre".

Um vídeo com uma narração por cima dessa imagem também tem viralizado, especialmente no TikTok. Na mídia, uma mulher revela, às risadas: "Olha aí, o 'padre' foi dançarino do grupo Carrapicho nos anos 90".

Chacota

No último debate antes do primeiro turno, promovido pela TV Globo na penúltima quinta-feira (29), Kelmon foi chamado de "padre de festa junina" pela candidata Soraya Thronicke (União Brasil) e, desde então, várias piadas sobre isso circularam nas redes.

"Socorro, voltou o padre! O balão tá subindo, tá caindo a garoa", brincou a atriz Heloisa Perissé no Twitter. "E a gente achando que o padre mais burro do Brasil tinha voado com balões", completou o humorista Paulo Vieira.

Nos últimos dias, também exploraram a semelhança entre o candidato e o cantor Jorge Aragão.