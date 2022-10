Padre Kelmon é recebido em voo com passageiros cantando músicas de festa junina e jingle de Lula

O candidato à presidência do Brasil, Padre Kelmon (PTB) foi recebido em um voo, com passageiros cantando músicas de festa junina e o jingle da campanha de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT.

O momento foi registrado neste domingo (2), durante voo de Salvador para São Paulo. Passageiros filmaram a recepção e publicaram o vídeo nas redes sociais.

VEJA:

A piada relacionado o 'padre' ao festivo junino no debate presidencial, promovido na noite da última quinta-feira pela TV Globo. Na ocasião, a candidata do União Brasil, Soraya Thronicke, chamou Kelmon de "padre de festa junina".

"O senhor não deu extrema-unção porque é um padre de festa junina", disse Soraya. Padre Kelmon teve direito de resposta e retrucou dizendo que Soraya desconhecia o valor de um sacerdote.