No Ceará, 17 prefeituras extrapolaram gastos com folha salarial e descumpriram LRF em 12 meses

Pelo menos 17 prefeituras cearenses extrapolaram os gastos com a folha salarial dos servidores nos últimos 12 meses e descumpriram a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Juntas, elas somam mais de R$ 1 bilhão com a despesa no período.

São cidades com baixa arrecadação de impostos que comprometeram mais de 54% da receita corrente líquida somente com o pagamento de funcionários, concursados ou comissionados. Os dados são do Tribunal de Contas do Ceará (TCE-CE), apurados a partir de declarações feitas pelos entes ao Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi) de maio de 2023 a abril de 2024.

Veja também PontoPoder Seminários Prefeitos 2024: Secretário do TCE alerta sobre irregularidades em mudança de gestão PontoPoder Crise das prefeituras: ‘O tribunal é sensível a essa dificuldade’, diz presidente do TCE-CE

Infrações

Das 17 administrações, 11 já tinham sido notificadas pelo TCE-CE para reduzirem os gastos, mas não atenderam às solicitações dentro do prazo estabelecido pela Corte de Contas. Por isso, elas estavam passíveis a sanções administrativas pelo descumprimento.

Todavia, por ser ano eleitoral, restrições já foram aplicadas de forma imediata. Assim, todas estão impedidas de receber transferências voluntárias, de obter garantia direta ou indireta, do Estado ou da União, e de contratar operações de créditos — exceto as destinadas ao pagamento da dívida mobiliária e as que visem redução da despesa. É o que determina a legislação.

Agora, elas devem reduzir a despesas para evitar punições piores na esfera política ou jurídica, caso o Ministério Público identifique indícios de improbidade administrativa.

Veja também PontoPoder Merenda e transporte escolar: TCE fiscaliza 10 prefeituras do Ceará e ordena devolução de R$ 400 mil PontoPoder Por que a gestão de servidores temporários é desafio para prefeituras no Ceará

Todas as 17 prefeituras que extrapolaram os gastos com pessoal têm baixíssimos índices de independência fiscal, cuja arrecadação própria sequer chega a 7% do total da receita corrente, variando entre 0,95% e 6,41%. Ou seja, dependem de transferências obrigatórias e voluntárias da União e do Estado para subsistir. Com as sanções, já não podem receber recursos voluntários, como emendas parlamentares, repasses de convênios, entre outros.

Os índices são referentes ao primeiro quadrimestre deste ano, extraídos do Sistema de Acompanhamento das Contas dos Municípios Cearenses, no site do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece).

As gestões que descumpriram os limites da LRF são:

Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Comprometimento da receita: 54,18%

Valor da despesa: R$ 24.137.496,44

Prefeitura Municipal de Missão Velha

Comprometimento da receita: 54,43%

Valor da despesa: R$ 78.981.034,72

Prefeitura Municipal de Itapiúna

Comprometimento da receita: 54,74%

Valor da despesa: R$ 43.048.652,99

Prefeitura Municipal de Pindoretama

Comprometimento da receita: 54,97%

Valor da despesa: R$ 55.165.966,41

Prefeitura Municipal de Lavras da Mangabeira

Comprometimento da receita: 55,20%

Valor da despesa: R$ 62.158.369,29

Prefeitura Municipal de Santana do Acaraú

Comprometimento da receita: 55,68%

Valor da despesa: R$ 59.842.927,18

Prefeitura Municipal de Iracema

Comprometimento da receita: 56,46%

Valor da despesa: R$ 39.511.525,14

Prefeitura Municipal de Jati

Comprometimento da receita: 57,11%

Valor da despesa: R$ 24.986.512,24

Prefeitura Municipal de Nova Olinda

Comprometimento da receita: 57,34%

Valor da despesa: R$ 39.701.800,16

Prefeitura Municipal de Bela Cruz

Comprometimento da receita: 57,46%

Valor da despesa: R$ 66.293.602,82

Prefeitura Municipal de Santana do Cariri

Comprometimento da receita: 57,54%

Valor da despesa: R$ 41.432.028,80

Prefeitura Municipal de Ereré

Comprometimento da receita: 58,06%

Valor da despesa: R$ 22.324.005,44

Prefeitura Municipal de Acopiara

Comprometimento da receita: 58,15%

Valor da despesa: R$ 95.723.740,25

Prefeitura Municipal de Santa Quitéria

Comprometimento da receita: 59,22%

Valor da despesa: R$ 92.521.165,06

Prefeitura Municipal de Amontada

Comprometimento da receita: 60,92%

Valor da despesa: R$ 119.982.784,61

Prefeitura Municipal de Jardim

Comprometimento da receita: 61,49%

Valor da despesa: R$ 64.783.588,01

Prefeitura Municipal de Itapajé

Comprometimento da receita: 61,59%

Valor da despesa: R$ 110.222.886,86

Por meio de nota, a Prefeitura de Lavras da Mangabeira informou que o município está adotando as providências para se adequar à LRF nos próximos dois quadrimestres, conforme estabelecido na própria legislação.

"É importante frisar que a diminuição do percentual da alíquota de Contribuição da Previdência Social (paga pelo município) somada ao incremento da receita corrente liquida contribuirão, naturalmente, para a eliminação do excesso do gasto de pessoal já no 2º quadrimestre do exercício de 2024", aponta a nota.

Já a Prefeitura de Santa Quitéria disse que o aumento do gasto com pessoal ocorreu quando a gestão estava sob outra gerência, de maio de 2023 a janeiro deste ano. O comprometimento, inclusive, teria chegado a 63,12% no período, conforme aponta a nota.

"Ao reassumir o cargo em 23/02/2024, o prefeito José Braga reduziu o comprometimento da folha de 63,12% para 59,22%, portanto, mais de 1/3 do excedente em menos de um quadrimestre (dois meses e meio)", salientou, reforçando que a administração segue comprometida com a redução da despesa até voltar a ficar dentro dos limites da LRF.

A reportagem entrou em contato com as demais prefeituras citadas pelo e-mail cadastrado nos sites das administrações, mas não obteve retorno até a publicação.

Alertas

Outros 64 municípios também foram advertidos pelo Tribunal, sendo 24 por estarem em situação "prudencial" no comprometimento do orçamento com pessoal e 40 em "alerta". As notificações são enviadas às gestões previamente para evitar irregularidades.

O objetivo é acompanhar os gastos para evitar o endividamento do ente. É como explica o assessor de Informações Estratégicas e Operações Especiais do TCE-CE, Daniel Cavalcante.

"Muitas vezes, o aumento do percentual do gasto com pessoal não é decorrente de um aumento de despesa, mas de uma diminuição da receita corrente. Às vezes até foge ao controle do gestor, ele pode até reduzir suas despesas, mas o percentual pode continuar elevado, mas é uma responsabilidade fiscal, é um acompanhamento que a gente faz para evitar que o ente se endivide. Se isso se mostra uma tendência, que é constante, é claro que ele vai ter que reduzir a despesa para que ele não comprometa outros recursos do orçamento com o percentual" Daniel Cavalcante Assessor de Informações Estratégicas e Operações Especiais do TCE-CE

Ele acrescenta que, caso a prefeitura não adote medidas para diminuir a despesa com funcionários, o parecer da análise anual das contas de governo do gestor pode não ser favorável.

Veja também Inácio Aguiar Gastos com servidores não incluem terceirizados; prefeituras podem estar em situação ainda pior PontoPoder TCE determina que ex-prefeita e ex-tesoureiro de Camocim devolvam mais de R$ 500 mil ao Município

"A gente emite um parecer (aprovando ou reprovando), mas é a Câmara Municipal quem vai julgar", pontua.

No âmbito político, os vereadores podem entender que o chefe do Poder Executivo Municipal cometeu improbidade administrativa e cassá-lo do mandato, tornando-o "ficha suja" para concorrer a outros cargos eletivos ou buscar uma reeleição. Por conta disso, os prefeitos devem ficar atentos às notificações do TCE.

Limite de gastos da LRF

De acordo com a LRF, as prefeituras podem concentrar até 60% da receita corrente líquida com o pagamento de servidores. O percentual, no entanto, inclui os 6% de gastos com a folha do Poder Legislativo. Ou seja, sobra 54% para a gestão municipal.

Todavia, o recomendado é sempre ficar uma margem abaixo do percentual máximo, uma vez que o ultrapassar pode configurar uma infração à LRF.

Os limites são: